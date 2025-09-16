Orihuela inyecta 3,4 millones para renovar la flota de aseo urbano

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado la adquisición de nuevos vehículos y maquinaria del servicio de aseo urbano, con el fin de modernizar y reforzar los recursos municipales de limpieza viaria y recogida de residuos, con una inversión de 3.439.788 euros, lo que convierte este contrato en uno de los más importantes de los últimos años en materia de servicios públicos del Consistorio.

El expediente de contratación, que se divide en cinco lotes, contempla la incorporación de siete camiones recolectores de residuos (tres de carga trasera y cuatro de carga lateral), que se sumarán a los cinco adquiridos recientemente, con los que prácticamente se renovará toda la antigua flota. Otros tres camiones de caja abierta de 3.500 kilos, uno de ellos equipado con grúa pulpo. Por otro lado, se contempla la adquisición de cuatro barredoras, un camión cuba de baldeo y un equipo hidrolimpiador.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende dar repuesta al objetivo de contar con un servicio de limpieza más eficaz, sostenible y adaptado a los estándares medioambientales del Plan Local de Residuos. Además, persigue mejorar la prestación del servicio en todo el término municipal, así como aumentar la seguridad de los trabajadores a la hora de realizar su cometido.

Los vehículos deberán cumplir con la normativa europea de emisiones Euro 6 y estarán equipados con tecnología avanzada, como sistemas de geolocalización, cámaras de visión trasera y dispositivos de seguridad para los operarios, entre otros.

El plazo máximo de entrega de la nueva flota será de nueve meses desde la formalización del contrato, incluyendo la matriculación, la rotulación con la imagen institucional y la formación del personal municipal en el uso de los vehículos.

"Un antes y un después"

La concejala de Limpieza Viaria y RSU, Rocío Ortuño, ha señalado que con esta licitación se da "un paso más para contar con una flota moderna, eficiente y respetuosa con el medio ambiente que nos permitirá prestar un mejor servicio a todos los vecinos". No en vano, ha añadido, "era una demanda ciudadana y de los trabajadores del servicio que este equipo de gobierno comenzó a solventar, y con esta gran partida de inversión estoy segura de que la vamos a hacer realidad y que marcará un antes y un después en la limpieza y la recogida de residuos de nuestro municipio".

Con esta nueva licitación, la Concejalía de RSU y Limpieza Viaria habrá invertido más de 6 millones de euros en estos dos años de mandato. Ortuño ha avanzado que en las próximas semanas saldrá a licitación "el contrato más ambicioso jamás tramitado para renovar todo el parque municipal de contenedores", incluido el quinto contenedor (orgánico), con un presupuesto de 1,8 millones de euros.