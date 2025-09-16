El PP urge al ministerio a desdoblar la N-332 tras un verano de insufribles atascos en Torrevieja

Un verano más, la variante de la N-332 a su paso por Torrevieja ha sido protagonista de insufribles atascos que en muchos momentos se han transformado en situaciones de verdadero colapso de la vía, que en las fechas estivales alcanza los 55.000 vehículos diarios.

Todo ello, ha manifestado la portavoz del PP en el Ayuntamiento torrevejense, Rosario Martínez Chazarra, sin que por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se hayan dado pasos concretos, ni tan siquiera haya trascendido noticia alguna sobre avances en la tramitación del proyecto.

Según afirmaciones efectuadas públicamente por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, al alcalde del municipio, Eduardo Dolón, esta obra se licitaría a lo largo de 2025, "algo que no se ha producido, ya que el proyecto constructivo sigue sin aprobarse, lo cual deja en entredicho la palabra dada por el ministro", ha añadido.

Necesidades

Por ello, el grupo popular ha elevado al pleno una moción para instar al ministerio a que cumpla con su compromiso y a dar traslado al Consistorio el proyecto de desdoblamiento de la variante de la N-332, con el objetivo de que se puedan incluir las necesidades de conectividad relativas a los enlaces con la CV- 95 y Hospital de Torrevieja, el de las Salinas y el de la CV-905.

La iniciativa también exige al Gobierno central a licitar a la mayor brevedad posible el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la parte de la calzada que se excluyó del tramo actualmente en proyecto. El Gobierno aprobó el informe de impacto ambiental para duplicar la N-332 en Torrevieja, quedando pendiente la redacción del proyecto definitivo y sacar a concurso la obra de 55 millones de euros para un tramo de 4,77 kilómetros.

Además, insta a que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2026 una línea presupuestaria que contemple el desdoblamiento de la variante de la N-332 a su paso por Torrevieja, en los 7,68 kilómetros de longitud.

Por último, la portavoz popular ha agradecido el ofrecimiento de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio a participar activamente, como titular de las vías CV-95 y CV-905, y en coordinación con el Ayuntamiento, de tal manera que pueda así agilizarse lo más rápido posible cualquier trámite que dependa de la Generalitat.