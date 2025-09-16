Un problema administrativo deja fuera del nuevo centro de FP de Orihuela a 14 alumnos hasta nuevo aviso

Yaiza tiene 17 años y cursa un grado medio de atención a personas en situación de dependencia en El Palmeral de Orihuela, que ha comenzado su andadura este curso como Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) tras la conversión del instituto. Lo de "cursa" es un decir porque lo cierto es que no puede ir a clase hasta nuevo aviso.

Vive en Rojales y no hay transporte público hasta el centro educativo, a lo que se suma que sus padres no pueden llevarla ni recogerla porque le han adjudicado plaza en el turno de 15.15 horas hasta las 21, pese a que había solicitado ir por la mañana. "Siempre nos han dicho que los grados iban a ser por la mañana durante el primer año y por la tarde el segundo", cuenta esta estudiante que ya se había planificado para ir a clase por las mañanas.

Como ella, hay otros 13 alumnos que se encuentran en la misma situación, aunque en diferentes localidades como Almoradí y Callosa de Segura.

El curso en Orihuela iba a comenzar el martes pasado, tras la festividad de la Virgen de Monserrate el lunes, aunque por la alerta meteorológica el arranque se pospuso al miércoles. Fue ese mismo día cuando en el CIFP se adjudicaron las plazas de forma presencial. Una jornada de presentación a la que Yaiza acudió preparándose para empezar el jueves a primera hora, pero después del recreo la dirección del centro le comunicó a ella y a otros 17 alumnos que debían abandonar la clase porque su turno comenzaba a las 15.15 horas. De esos 18, tras reiteradas quejas, cuatro han sido reubicados en horario matinal, mientras los otros 14 aún esperan recibir la prometida llamada por parte del centro para correr con la misma suerte.

A la espera de la adjudicación de las plazas el pasado miércoles / Plataforma de afectados por la desaparición del IES EL Palmeral

Por su parte, la dirección del centro justifica estas asignaciones explicando que el horario diurno abarca hasta las 19 horas, por lo que estos alumnos, que comienzan a las 15.15 se considera que están dentro de esta franja, aunque a efectos prácticos está explicación no les valga.

También hay alumnado que ha sido asignado a ciclos semipresenciales -por lo general para quienes combinan estudio y trabajo- sin tener en cuenta su procedencia. Por ejemplo, se han incluido en esta modalidad a estudiantes de PDC, que tienen dificultades de aprendizaje que buscan obtener el título de la ESO a través de una metodología y organización curricular adaptadas, algo que les puede obstaculizar su objetivo al no adaptarse a una enseñanza de ese tipo.

En suma, son ejemplos de cómo está siendo la puesta en marcha acelerada del CIFP, en una carrera a contrarreloj por adjudicar plazas y un "sálvese quien pueda" en un centro que por el momento no ha ampliado la oferta formativa.

Caos

La plataforma de afectados por la desaparición del IES EL Palmeral ya manifestó la semana pasada que el inicio estaba siendo "caótico". Los problemas, según apuntaron, afectan tanto a aspectos de admisión, como a la cobertura de puestos docentes y a la dotación de las aulas de los diferentes Ciclos Formativos. Además de que las plazas se adjudicaron de forma presencial el mismo miércoles, solo había única administrativa para gestionar todo el proceso de admisión, cuando al centro, por volumen de alumnado, le corresponden tres.

El IES El Palmeral se convierte en CIFP este curso / Plataforma de afectados por la desaparición del IES EL Palmeral

De igual manera, la directiva del centro no fue nombrada hasta el 1 de septiembre, por lo que no pudo organizar con la antelación necesaria los horarios del profesorado de FP, plantilla que todavía está por completar y que tuvo que asumir tareas de limpieza y organización para poder trasladar su material docente desde los centros de Espeñetas y Gabriel Miró.

Por otro lado, como consecuencia de la creación del CIFP, los centros de Secundaria de la ciudad están sufriendo una masificación que ya avanzó la plataforma el curso pasado, habiendo tenido que realizar obras en sus instalaciones y elevando las ratios de los grupos.

El STEPV (Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià) también resaltó "la preocupante caótica y crítica situación", subrayando el desorden, plantillas incompletas, falta de recursos e improvisación.