El transporte urbano de Orihuela a partir de noviembre depende de una prórroga de la Generalitat 

La continuidad de las únicas cuatro líneas de transporte urbano de Orihuela que actualmente prestan servicio a las pedanías de Hurchillo, Arneva, La Aparecida, Rincón de Bonanza, Molins, Montepinar y La Matanza está en riesgo si la Generalitat no accede a una solicitud de prórroga que ha realizado el propio Ayuntamiento.

La portavoz del grupo municipal socialista, Carolina Gracia, ha advertido de "la situación de riesgo real" en la que se encuentra este servicio, "ya deficitario, cuya continuidad depende exclusivamente de una decisión administrativa que aún no se ha confirmado".

La Dirección General de Transporte comunicó al Consistorio en agosto que el contrato vigente, que se adjudicó el año pasado por vía de emergencia, caduca en noviembre. Por ello, advertía de que para evitar la interrupción del servicio el Ayuntamiento debía asumir el contrato mediante una nueva adjudicación de emergencia.

Frente a esta advertencia, la única actuación municipal registrada en el expediente, al que ha tenido acceso el PSOE, es una solicitud a la Generalitat para que prorrogue el contrato durante un año más, argumentando que no se puede hacer una nueva licitación hasta que se apruebe definitivamente el Proyecto de Servicio Público de Transporte de Viajeros, que contempla estas líneas.

Para Gracia, la situación evidencia una falta de planificación del gobierno municipal de PP y Vox, que, pese a conocer desde hace dos años que la Generalitat no seguiría financiando estas líneas, no ha adelantado los trabajos para aprobar el nuevo proyecto de transporte. "Cuesta creer que haya pasado tanto tiempo sin que se haya aprobado un proyecto que ya estaba en manos del concejal responsable", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que "seguro que podrían al menos haber previsto algo para estas líneas de manera paralela".

El PSOE ha criticado, además, la continua dependencia del Ayuntamiento hacia otras administraciones para resolver problemas que, han asegurado, son fruto de su propia dejación: "Una vez más, este gobierno se ve obligado a pedir a otra administración que le saque del atolladero".

Gracia ha advertido de que si la Generalitat no concede la prórroga y la responsabilidad recae en el Ayuntamiento, los vecinos y vecinas de las pedanías podrían quedarse sin transporte urbano. "Si la decisión final queda en manos del bipartito, tengo claro que acabaremos el mandato sin transporte público en nuestras pedanías", ha sentenciado.

Por ello, el grupo socialista ha exigido al equipo de gobierno explicaciones sobre los retrasos y la inacción, y ha pedido que se actúe con urgencia para "garantizar la continuidad de un servicio esencial y ya de por sí deficitario que muchas personas utilizan a diario como único medio de conexión con el casco urbano".

"El PSOE miente"

La respuesta no se ha hecho esperar. Poco después, el concejal de Transporte, Víctor Sigüenza, ha desmentido estas afirmaciones: "El PSOE miente deliberadamente para alarmar a la ciudadanía", asegurando que "este Ayuntamiento ya está trabajando desde hace meses para garantizar la continuidad del transporte en nuestras pedanías".

El edil ha recordado que la Dirección General de Transportes notificó en agosto que el contrato de emergencia, suscrito en 2024 por la Generalitat, finaliza en noviembre y que los tráficos internos de Orihuela son competencia municipal.

"Lejos de quedarnos de brazos cruzados, el Consistorio ya ha contestado oficialmente solicitando la prórroga del contrato, como permite la legislación europea, al mismo tiempo que estamos tramitando el nuevo Proyecto de Servicio Público de Transporte, actualmente en fase de alegaciones", ha subrayado, a la vez que ha destacado que se mantuvo "una reunión en la que recibimos una respuesta favorable".

De esta forma, ha insistido, el Ayuntamiento asegura la continuidad del servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato.

Finalmente, el concejal ha reiterado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Hurchillo, Arneva, La Aparecida, Rincón de Bonanza, Molins, Montepinar y La Matanza, porque "el transporte no se va a perder. Este equipo de gobierno trabaja con seriedad, coordinación y previsión para que nuestros vecinos sigan teniendo el servicio que merecen".