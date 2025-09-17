Almoradí rompe con la adjudicataria de la limpieza de los edificios municipales que llevaba dos meses sin pagar a su plantilla

El Ayuntamiento de Almoradí ha resuelto con urgencia la situación generada por la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de edificios municipales, que llevaba dos meses sin abonar los salarios a su plantilla y sin ofrecer respuesta a las trabajadoras.

Ante esta situación, el Consistorio ha procedido a resolver el contrato con la empresa e incautar la garantía depositada, al tiempo que ha puesto en marcha medidas inmediatas para atender tanto a las empleadas como a la ciudadanía.

A través de la Concejalía de Servicios Sociales, se ha ofrecido asistencia individual a las diez trabajadoras afectadas, y el Ayuntamiento ha asumido de forma directa su contratación, con el fin de garantizar su seguridad sociolaboral y asegurar la limpieza en todos los edificios públicos del municipio, incluidas las instalaciones deportivas y los centros escolares.

Gracias a esta medida, se ha podido prestar el servicio con todas las garantías en las piscinas municipales durante el verano, además de asegurar el inicio del curso escolar con los colegios en condiciones óptimas de higiene y salubridad.

Por último, el Ayuntamiento ha confirmado que ya trabaja en la licitación de un nuevo contrato de limpieza, que permitirá dar estabilidad definitiva a este servicio esencial y mantener los puestos de trabajo de las empleadas que vienen prestando esta labor desde hace años.