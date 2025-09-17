El asfalto llega a La Aparecida de Orihuela tras casi dos décadas

El recién estrenado Plan de Asfaltado 2025 del Ayuntamiento de Orihuela está dando sus frutos. Así, al menos, lo ha querido mostrar el bipartito de PP y Vox, visitando una de las últimas actuaciones después de años de reivindicaciones vecinales en todo el municipio por el mal estado y abandono de los viales.

Con una inversión de 1,3 millones en la ciudad y pedanías y otro millón más en la Costa, por fin el asfalto ha llegado a La Aparecida tras casi dos décadas. En palabras del concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, "se trata de la primera inversión municipal más importante de asfaltado que se realiza en La Aparecida desde el mandato 2007-2011, lo que demuestra el compromiso de este equipo de gobierno con todas las pedanías de Orihuela".

En la misma línea, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado que este plan de asfaltado es "el más ambicioso de los últimos 20 años en el municipio".

En concreto, esta intervención ha permitido asfaltar 9.000 metros cuadrados, con un coste de 80.000 euros, en el diseminado del Arenal, en la zona del Rincón de los Cobos. Los trabajos han consistido en el desbroce, fresado, imprimación, bacheo y asfaltado, además del rasanteado de pozos y arquetas, actuando en una docena de vías de esta pedanía: en el Raiguero de Levante, las calles Madrid, Los Camilos, Castellón, Alicante, Trino, Moreno, Trini, Navarra y Orense; en el Raiguero de Poniente, Padre Soto y Saldorija, y la vereda Rincón de los Cobos.

Segundo plan

"Somos conscientes de que este plan no cubre todas las necesidades de La Aparecida, pero ya estamos trabajando en un segundo plan que verá la luz a finales de este año o principios del próximo para seguir atendiendo las peticiones de los pedáneos y vecinos", ha manifestado el edil, a lo que el alcalde ha añadido que el plan "tendrá continuidad en 2026 para seguir llegando a más calles, barrios, pedanías y diseminados".

Asimismo, Vegara ha felicitado a los vecinos del Rincón de los Cobos porque "hoy ven resuelta una reivindicación histórica", subrayando que el trabajo de Infraestructuras "está respondiendo con eficacia a una demanda de décadas de los oriolanos".

Por su parte, el pedáneo de La Aparecida, Clemente Martínez Pardo, ha agradecido que se haya "cumplido la palabra dada", ya que "esta actuación ha permitido transformar un camino que llevaba décadas sin mantenimiento y que los vecinos reclamaban desde hacía años".