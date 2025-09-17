Bigastro frena pérdidas de 65 millones de litros de agua al año

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Bigastro, ha presentado el proyecto de mejora de abastecimiento de agua que beneficiará al sector D9, en las calles Alemania, Cisano Sul Neva, Italia y Le Vegan.

Con esta actuación se pretende poner fin a los problemas que presentaba la red de suministro, con roturas continuas, cortes frecuentes y pérdidas cercanas a 65 millones de litros anuales, que repercutían también a nivel económico.

El proyecto tiene un coste superior a 600.000 euros, de los que más de 400.000 han sido financiados mediante una subvención de la Generalitat Valenciana, mientras que el resto será completado por el Ayuntamiento. Se trata del único proyecto de la provincia de Alicante que ha sido seleccionado, quedando además como el mejor valorado de entre más de 300 propuestas presentadas.

La intervención cubrirá más de 3 kilómetros de tuberías, completando las reparaciones puntuales realizadas durante los últimos cinco años, y beneficiará a más de 200 viviendas, eliminando los cortes de agua y reduciendo pérdidas.

El proceso de licitación ya está en marcha con adjudicación prevista para octubre. Además, se espera que las obras estén finalizadas y justificadas antes de junio de 2026.

El concejal del área, Antonio Meseguer, ha puesto en valor que este proyecto no solo garantiza el suministro de agua, sino que también reduce costes para los vecinos, mejora los servicios de los residentes de la zona y refuerza la proyección de Bigastro como un municipio atractivo para vivir.