Orihuela pone punto y final a la reforma del Palacio de Rubalcava

El Ayuntamiento de Orihuela ha recepcionado este miércoles las obras del Palacio de Rubalcava Museo de la Ciudad, tal y como se llamará a partir de ahora. En el acto han estado presentes el alcalde, Pepe Vegara; el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz; técnicos municipales del área de Intervención, Urbanismo y Patrimonio y representantes de la empresa adjudicataria.

Su reforma comenzó en marzo de 2023 tras la adjudicación en noviembre de 2022 a Actúa con un plazo de ejecución de un año y dos meses por 3,8 millones de euros, una cifra que ya supera los 4,5 millones, un sobrecoste que se debe, entre otras cosas, a un cambio del sistema de consolidación de la cimentación una vez que se vio que la solución inicial proyectada no se podía ejecutar.

Muy pronto se anunciarán las jornadas de visita para recorrer cada rincón de este edificio histórico, "restaurado con mimo y respeto por su valor único", según ha comunicado el Consistorio.

Según las previsiones, en octubre será para su presentación en sociedad con una imagen renovada tras unas obras que han atravesado problemas de cimentación y hasta de financiación, dejando atrás su estado de abandono y decrepitud que le valió en 2016 para entrar en la Lista Roja de patrimonio, una iniciativa con la que la asociación Hispania Nostra alerta del riesgo de pérdida.

Fue en 1981 cuando el Consistorio lo adquirió con el fin de conservarlo, poder ofrecer al público su interior y darle un uso social y cultural. En ese mismo año se instaló la Oficina Municipal de Turismo, ocupándolo hasta 2008, cuando lo tuvo que abandonar por su mal estado. En 1982 la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos "Santas Justa y Rufina" utilizó parte de su planta baja como su sede; en 1986 se convirtió en el Museo Arqueológico y en 1990 se utilizó como sede del Departamento Municipal de Servicios Sociales.

A partir de ahora el inmueble se llamará Palacio de Rubalcava Museo de la Ciudad de Orihuela, albergando en la planta baja un espacio museístico que ofrecerá un cronograma para poner en antecedentes al visitante de lo que ha supuesto la evolución histórica y arqueológica de la ciudad. También habrá una sala audiovisual donde se proyectará esa evolución y la propia descripción de lo que se va a ver en el palacio. Este mismo espacio, que antiguamente se utilizaba como un despacho, vivienda de los caseros y cocheras, albergará un bar restaurante que podrá utilizar parte del jardín.

En el primer piso, se han recuperado sus ostentosos salones de antaño, pudiendo el visitante recorrer y adentrarse en todas esas estancias palaciegas y disfrutar de lo que era un palacio del siglo XIX en origen. Se ha reformado el antiguo oratorio de estilo neogótico y el salón rosa o neorrococó, así como la cúpula neobarroca con escudos nobiliarios y vidrieras de colores que daba luz natural al interior de la escalera por la que se accedía a la planta noble donde residían los marqueses. Además, se situará la colección pictórica del Patronato Histórico-Artístico de la ciudad de Orihuela.

La segunda planta, donde se hallaban los dormitorios de la familia, albergará exposiciones temporales de artistas y autores oriolanos de distintas disciplinas artísticas con el objetivo de dinamizar el espacio.

Asimismo, los baños árabes del siglo XI que se han hallado durante la rehabilitación, muy valiosos e importantes en toda la Comunidad Valenciana, se han protegido en el jardín, y se va a habilitar una partida de 30.000 euros para ponerlos en valor.

Además, en el jardín se va a plantar un esqueje de la higuera de Miguel Hernández, como aquel árbol talado que retoña tras muchas pérdidas de elementos de gran valor en las últimas décadas.