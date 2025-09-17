El PSOE exige blindar al Ayuntamiento de Torrevieja de un posible ciberataque

Las administraciones públicas reciben asiduamente ciberataques. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Elche sufrió un ataque de ransomware (un tipo de malware o software malicioso) que cifra o bloquea el acceso a archivos o sistemas para luego exigir un pago (un rescate) a cambio de restaurar el acceso. Así, el Consistorio estuvo inoperativo durante días al verse afectados 1.500 ordenadores y la nube informativa donde se almacena la actividad de la administración electrónica.

El Ayuntamiento de La Vila sufrió un ataque similar el 3 de julio del que tardó más de 20 días en recuperar todos los equipos.

En este contexto, el PSOE de Torrevieja ha registrado una moción para el pleno de este mes para exigir que el equipo de gobierno invierta más en ciberseguridad. La portavoz del grupo municipal, Bárbara Soler, ha recordado que, según el último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Torrevieja solo obtuvo un 52% de madurez en los Controles Básicos de Ciberseguridad, quedando muy lejos del 80% marcado por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) como objetivo mínimo. En el caso de Elche, el resultado fue de un 68%. Aunque mejor que el de Torrevieja, los efectos del ataque fueron de gran relevancia.

"Riesgo inaceptable"

Dentro del ENS se definen seis niveles de madurez. En el caso de Torrevieja, el informe advierte de que en tres de los ocho apartados que se analizan no se obtiene ni el nivel 2, calificando de "riesgo inaceptable" el estado de los Controles Básicos de Ciberseguridad (CBCS).

Por ello, cuanto más se invierta en ciberseguridad, más se minimizarán los riesgos a posibles ataques como ransomware, que pueden paralizar completamente a la Administración; spear phishing, que busca engañar a trabajadores para obtener credenciales; vulnerabilidades en sistemas desactualizados, que facilitan accesos no autorizados; ataques de denegación de servicio, que bloquean los trámites en línea, o el robo y filtración de información personal almacenada en los sistemas.

"Los ciberatacantes suelen intentar chantajear a sus víctimas, y en caso de no conseguir sus objetivos filtran los datos obtenidos ilegalmente, algo que como Administración debemos hacer todo lo posible por evitar, y en Torrevieja actualmente no estamos haciendo", ha lamentado Soler.

"Queda mucho camino por recorrer para garantizar que los sistemas estén preparados frente a posibles incidentes", ha añadido, al tiempo que ha recordado que "el aumento de ataques como el de Elche nos recuerda que ningún municipio está exento de riesgos y que es fundamental acelerar la aplicación de las recomendaciones pendientes".

Porque, ha incidido, "en materia de ciberseguridad, prevenir es mejor que curar, siendo nuestro deber trabajar con previsión para minimizar la superficie de ataque y garantizar que los datos personales y los servicios que recibe la ciudadanía estén protegidos lo mejor posible". Por todo ello, ha mostrado la disposición del PSOE para reunirse con el alcalde, Eduardo Dolón, y constituir un equipo técnico para determinar qué líneas deben ser prioritarias en la mejora de la ciberseguridad en el Ayuntamiento de Torrevieja.