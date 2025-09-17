Sorprendido en Bigastro con 180 dosis de drogas en su vehículo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que se le atribuye un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendido por los agentes cuando transportaba en el interior de su vehículo varias bolsas con diferentes sustancias divididas en dosis, dispuestas para su venta.

Los hechos sucedieron en la mañana del pasado 24 de agosto en la localidad de Bigastro, cuando los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja se encontraban realizando un control preventivo de identificación de vehículos y personas en las inmediaciones de una discoteca. Aunque eran ya las 11 de la mañana, había una gran afluencia en la zona.

Al identificar al ocupante de un turismo que se puso muy nervioso al ver a los agentes, sospecharon de su actitud y decidieron comprobar si ocultaba algo. Inicialmente, localizaron entre sus efectos una dosis de cocaína abierta, así que registraron el interior del coche en el que viajaba y encontraron varias bolsas en las que portaba una gran cantidad de sustancias, divididas en dosis individuales dispuestas para su venta, además de varios billetes de diversa fracción.

Sustancias

Una vez ya en dependencias oficiales, se pesaron y reseñaron las dosis, arrojando un resultado de 97 pastillas de MDMA, 58 gramos de cristal, 58 gramos de speed, 31 gramos de cocaína y 4 gramos de cocaína rosa.

El hombre, de 31 años, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, ha quedado en libertad con cargos.

La droga intervenida se ha remitido al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Alicante para su análisis.