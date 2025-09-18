Abre el primer tanatorio en Orihuela Costa mientras se sigue a la espera de un cementerio

Orihuela Costa cuenta desde este jueves con su primer tanatorio. Hasta ahora los velatorios y funerales tenían que realizarse en Torrevieja, Pilar de la Horadada o San Pedro del Pinatar -en la Región de Murcia-.

Este nuevo servicio, muy demandado en el litoral, se encuentra en Villamartín Sur, en la calle Diamante esquina con Amatista, en una zona residencial rodeada de viviendas plurifamiliares y muy cerca del Leroy Merlin de La Zenia.

Con una normativa sanitaria restrictiva, que marca una distancia mínima de 250 metros de las viviendas, ha sido una tramitación larga y complicada -con demoras por el covid incluidas- que comenzó en 2019 y terminó a principios de 2023, y ese mismo año, en septiembre, comenzaron las obras con un plazo de ejecución de 18 meses, que finalmente se ha prolongado un poco más.

En concreto, la obtención de licencias -tanto de obra mayor como de actividad- duró tres años, pese a que el uso del suelo era compatible con este fin, en un litoral con escasez de terrenos, reservados en su mayoría para el aprovechamiento lucrativo residencial, los mejor situados y rentabilizados cuyos ingresos millonarios financian las inversiones en el extenso término municipal. Luego, han sido dos años más para concluir el edificio de 1.500 metros cuadrados.

Ha sido un arduo camino para hacer el proyecto realidad, explica Francisca Samper, gerente de la empresa que lo ha impulsado: Pompas Fúnebres Samper, la tercera generación de una mercantil familiar que trabaja desde 1950 en Pilar de la Horadada, donde en 1987 inauguró el tanatorio Virgen del Pilar, el primero en la zona del sur de la provincia, siendo en 2009 cuando instaló su propio crematorio.

En este caso, ni siquiera se planteó esta posibilidad para evitar el rechazo del vecindario, aunque sí que se ofrece un servicio de incineración con la posibilidad de alojar las cenizas de forma temporal. Estos columbarios en régimen de alquiler se sitúan en el patio, en el interior de una pared oscura en la que solo se puede ver una determinada urna -que se ilumina- cuando los familiares acuden de visita.

Esta modalidad está pensada sobre todo atendiendo a una población que en su mayoría es extranjera, al igual que un servicio de streaming de las ceremonias y la organización de catering para después del funeral, según las tradiciones de otros países.

Sala de ceremonias / Información

Sin cementerio

De momento, el columbario viene a suplir, en parte, la carencia de un cementerio, otra reivindicación de los vecinos desde hace 20 años. La gente se queja amargamente de que hay que hacer 35 kilómetros hasta Orihuela para enterrar a sus muertos.

La propia empresa promotora, en su página web, ofrece el desplazamiento a las iglesias y cementerios elegidos por las familias para la realización del servicio funerario.

Orihuela Costa, con 30.000 empadronados, 90.000 residentes la mayor parte del año y 150.000 los meses de verano, tiene una cuota de población más que suficiente y cada vez menos flotante -aunque no trascienda en el padrón- como para tener un camposanto propio.

La asociación vecinal Unidos por la Costa incluyó esta infraestructura en su programa de mínimos de cara a las pasadas elecciones municipales. Incluso, el PP recogía en su programa electoral de mayo de 2023 la implantación de un cementerio civil para personas y mascotas. Un servicio público básico en una zona que muchos eligen para vivir su jubilación pero que carece de un cementerio para el descanso eterno.

Además, Orihuela, con un único cementerio -sin contar los de las pedanías-, propiedad de la Iglesia, se encuentra al límite de su capacidad. Ya en 2014 se redactó un plan para construir dos cementerios laicos y municipales, uno cerca del casco urbano y otro en la zona de la costa.

El principal escollo, una vez más, es el terreno. Para ello es necesario que el equipo de gobierno actualice el Plan General de Ordenación Urbana, que data de los años 90, para dotar un suelo que preste este servicio tan esencial para la ciudadanía.