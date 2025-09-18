El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776

El Ayuntamiento de Torrevieja ha llevado a cabo una nueva campaña de excavaciones arqueológicas tras la demolición del edificio del Grupo de Empresa, situado en las Eras de la Sal, área donde se encuentra el origen histórico de Torrevieja como población ligada a la extracción de sal de las lagunas, documentado desde 1776.

En los trabajos que se llevan a cabo sobre 4.400 metros cuadrados, se ha constatado la existencia de un pavimento de cal sobre la roca previo a la puesta en marcha del recinto industrial salinero.

Estado de conservación

Además, se ha realizado una evaluación del estado de conservación de los pavimentos encachados con mortero de cal y estructuras contemporáneas localizadas en el área del intercambiador de autobuses, así como de suelos anteriores a 1776 existentes bajo el propio edificio de Grupo de Empresa, que se detectaron en varios sondeos tras la realización de las excavaciones de 2021-2022, para que se proponga "su preservación total o parcial".

El trabajo contempla completar la fotogrametría y registro 3D de todos los elementos antes de su afección por las obras y definir, asegura la propuesta con la que se adjudicaron estos trabajos, "los criterios de protección o musealización para los tramos del muro norte de la Era Grande y para el pavimento de mortero de cal sobre roca", que el informe que justifica las excavaciones da por hecha.

Pavimento encachado con mortero de cal, nivel de suelo entre el siglo XIX y el siglo XX en la Era de Arriba. Pavimento sobre el que discurrían los raíles de las vagonetas de transporte de la sal desde la Salinera. / Arpa Patrimonio

Ni en la presentación del proyecto de renovación de la Fábrica del Hielo, anticipada en una visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a Torrevieja, ni en la posterior adjudicación de las obras al Grupo Hozono, el Ayuntamiento hizo constar que el presupuesto global incluía este desembolso de más de 283.000 euros (IVA incluido), que supera ampliamente la suma del coste del derribo del edificio del Grupo de Empresa y de la demandada construcción del vallado perimetral. Esta partida figura encargada, de nuevo, a la empresa Arpa Patrimonio, dentro del presupuesto global de 6.458.852 euros (IVA incluido) de la rehabilitación de la Fábrica de Hielo.

El contrato ha incluido la nueva intervención arqueológica sobre la Era superior ( o Eras de Arriba) tras la demolición del edificio del Grupo de Empresa de las Salinas y el seguimiento arqueológico tanto de la demolición de este inmueble, del que ya no queda nada sobre el terreno tras el desescombro, y de las obras de la Fábrica de Hielo y edificio anexo, además del seguimiento arqueológico, limpieza mensual y revisión de "las estructuras de las Eras de la Sal" que habrá de llevarse a cabo durante 24 meses.

La técnico asegura que el conjunto de las Eras de la Sal ya es Bien de Relevancia Local (BRL), aunque el histórico conjunto industrial salinero no figura oficialmente como tal figura de protección en el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano de la Generalitat, ni tampoco en el de bienes protegidos del Plan General de Torrevieja.

La memoria para valorar el coste de estas nuevas excavaciones arqueológicas fue realizada "atendiendo a una orden verbal" del entonces director general de Urbanismo Víctor Costa Mazón, uno de los arquitectos municipales, según consta en la Memoria realizada por este técnico.

Base de la torre de control de acceso a la Era Superior que el estudio de arqueología indica que es contemporánea / D. Pamies

En la intervención llevada a cabo por la empresa especializada Arpa Patrimonio en el año 2021- 2022 en este mismo espacio de la Era superior, ya afloraron diversas estructuras contemporáneas de control de paso (bases de torre y cierres), así como cimentaciones destinadas a grúas o dispositivos móviles en altura y el muro norte de la Era superior que delimitaba por el norte el área salinera junto a la Era de Abajo. Esas excavaciones se realizaron con previsión de que el proyecto para construir el Museo del Mar y de la Sal y un auditorio al aire libre fuera inminente. Algo que no ha ocurrido porque esta fase del proyecto cuesta más de 15 millones de euros y necesita autorizaciones de concesión de dominio público de la Generalitat, que no han sido otorgadas.

Además, se constató la existencia de un pavimento encachado con mortero de cal—nivel de suelo de los siglos XIX y XX—, sobre el que discurrían los raíles para las vagonetas de transporte de sal desde el Charco al cargadero y, con anterioridad, las rutas que seguían las caballerías para este mismo cometido. Bajo los rellenos de la Era Grande, algo que el Ayuntamiento tampoco hizo público, se identificó un pavimento de mortero de cal sobre roca anterior a 1776 -fecha de construcción de las Eras de la Sal-, que bascula hacia el mar y el muelle con rellenos escalonados desde el siglo XVIII.

La memoria señala que en una primera excavación realizada en 2007 se documentaron estructuras de almacenamiento y cimentaciones asociadas al transporte de sal hacia la Era inferior—en su mayoría del siglo XIX—, situadas al norte de la “Era Pequeña o Nueva”. Esta zona permanece hoy sellada bajo un área urbanizada con una palmera. Las excavaciones se llevaron a cabo cuando se adjudicó el primer contrato para levantar el Museo del Mar y de la Sal, siendo el actual alcalde Eduardo Dolón concejal de Cultura en ese momento, proyecto que se descartó cuando ya estaba adjudicado a una empresa que presentó concurso de acreedores.