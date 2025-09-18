Pilar de la Horadada invertirá más de un millón de euros en mejorar 41 áreas de juegos infantiles

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada va a invertir 1.100.999 euros (IVA incluido) en obras de mejora y acondicionamiento de 41 áreas infantiles con zonas verdes de todo el término municipal. La actuación estará financiada por la Diputación de Alicante dentro del “Plan Planifica 2024-2027” con la cantidad de 606.785 euros.

En estos momentos el procedimiento de adjudicación por concurso abierto se encuentra está en fase de recepción y apertura de ofertas de las empresas interesadas. Una vez adjudicadas las obras tendrá un periodo de ejecución de diez meses.

Distribución

En la zona costera de Torre de la Horadada y zonas residenciales de las playas se renovarán 24 parques y en el interior -casco urbano y pedanías- serán otros 17.

En todos se remodelará el pavimento que será de seguridad amortiguadora. En algunos se instalará, además, césped artificial, velas para dar sombra y vallado perimetral.

Ubicación de los nuevos parques

Además, se crearán tres nuevas zonas de juego infantil en los parques del 30 de Julio -situado en el casco urbano junto a la rambla urbana-, Antonio Gálvez -en Torre de la Horadada- y Mar Egeo/Alelhí, situado en las proximidades de la playa de Las Higuericas, en el extremo sur del litoral pilareño.

El concejal de Infraestructuras, Rufino Lancharro, ha explicado que “es el momento de cambiar el pavimento de la mayoría de las áreas infantiles con juegos y zonas verdes”, que es en lo que se va a centrar la actuación, además de aprovechar para instalar “tres nuevas zonas de juego infantil con forma de ballena para la costa y una zona multisensorial con tematización floral y capacidad para 100 usuarios de hasta 14 años en el parque 30 de julio”, esta última en el casco urbano.

Torre de la Horadada y litoral

La renovación en la zona costera afectará a las situadas en las calles Mar Egeo/Bergantín, Gladiolo, Mar Egeo/Alelhí, Catamarán/Trokadero, Catamarán/Pirata, Mar Egeo/Pista, Mar Egeo/Mar Cantábrico, Virgen Asunción, Mar Rojo, Colón, parque Antonio Gálvez, Sánchez Lozano, Arpón, rambla Jesuitas, avenida Murciana, Ramón Tabuenca, Brujas, Dublín, Rotterdam, Fernando de Rojas, Oslo, Alemania y calle Coimbra.

Casco urbano y pedanías

La reforma en el casco urbano y diseminados afectará a la avenida de La Venta y las calles Jacinto Benavente, Matamoros, Miguel Servet, además de a los parques Catalina Sánchez, 11M, 30 de Julio Zona, Pedáneo José Albaladejo Moya, Pablo Victoria Rios, Victoria Artigot, Amelio Martínez Pérez, Cooperativa Agrícola, avenida de Los Segundas, calle Cantabria, Cañada de Praes y Pinar de Campoverde.

Recreación del nuevo parque infantil para la zona de Las Higuericas, en el litoral sur de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

En Las Higuericas

En el parque de la calle Mar Egeo/Alelhí se instalará un multijuego con forma de gran ballena azul, diseñada para niños de 3 a 12 años y con capacidad hasta 30 usuarios simultáneos que permite actividades lúdicas de tipo sensorial y físico. En el nivel inferior, la estructura incorporará seis paneles lúdicos distribuidos bajo el cuerpo de la ballena, orientados a la estimulación sensorial y cognitiva.

También lleva un multijuego tipo ballenita para usuarios entre 3 y 6 años que ofrece una experiencia lúdica segura y adaptada a las capacidades motrices de los más pequeños, con capacidad para hasta 6 usuarios simultáneos.

Recreación de la nueva zona de juego para el parque 30 de julio en el casco urbano de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Parque 30 de julio: 100 usuarios

En el parque 30 de julio, junto a la calle San Juan y cerca de la avenida de la Libertad de la rambla, en el casco urbano instalará un elemento de juego infantil singular, inclusivo y multisensorial de 7,25 metros de altura tematizado con motivos florales y de naturaleza pensado para 100 usuarios simultáneos de 0 a 14 años. Contará con una torre cerrada con chapa de acero microperforada que proyecta en su conjunto una sombra total de 62 m², con iluminación LED y control de color.

Nueva zona recreativa infantil para el parque Antonio Gálvez en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Parque Antonio Gálvez de Torre de la Horadada

En el parque Antonio Gálvez de Torre de la Horadada se instalará una nueva estructura tematizada en forma de gran ballena espina esquelética concebida como un espacio de juego tridimensional y de gran escala. Está diseñada para fomentar el juego activo, la coordinación y el trabajo en equipo en un máximo de 40 usuarios de entre 6 y 14 años.