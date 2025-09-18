Jacarilla, Bigastro y Benejúzar se manifestarán en Orihuela contra la planta comarcal de basuras

La Plataforma "No a la planta de basuras, no así" contra de la ubicación de la instalación comarcal de tratamiento de basuras en el paraje de La Estafeta, en término municipal de Orihuela, va a convocar en octubre una manifestación por las calles de Orihuela de rechazo a la construcción de la instalación. El emplazamiento forma parte del término municipal de Orihuela pero, a juicio de este colectivo, afecta directamente por su proximidad a los términos de Jacarilla, Bigastro y Benejúzar

La ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Orihuela, todavía en fase de aceptación por parte de la empresa de gestión de residuos comarcales de la UTE Prezero-Cívica, está prevista sobre 20 hectáreas en término oriolano que lindan con el de Jacarilla y muy cerca de Bigastro y Benejúzar.

Tendrá capacidad para tratar -sin vertedero de eliminación- más de 200.000 toneladas de residuos que generan los 27 municipios de la Vega Baja que suman una población de 400.000 habitantes. El Bajo Segura es una de las dos únicas comarcas de la Comunidad Valenciana que todavía carece de este tipo de instalaciones en toda la Comunidad Valenciana.

Reunión

Según señaló a INFORMACIÓN el portavoz de la plataforma, Manuel Gálvez, esa protesta por las calles oriolanas el rechazo para que el Consorcio Vega Baja Sostenible, reconsidere su propuesta, aprobada, a falta del visto bueno de la UTE, por 24 de los 27 municipios del Bajo Segura, y busque otras alternativas y se suma a las iniciativas judiciales y movilización social que están por venir.

En este sentido la plataforma y el alcalde del Ayuntamiento de Jacarilla, Andrés Moñino, han invitado a los alcaldes de los 27 municipios de la comarca a asistir este jueves a una reunión en el centro social del municipio en la que tenían previsto explicar por qué estos municipios rechazan esa ubicación y las alternativas que el Consorcio podría plantear en otras zonas donde el impacto de esta planta sería, en función de criterios técnicos analizados por expertos ambientalistas, mucho menor.

Ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Orihuela / INFORMACIÓN

La ubicación en el paraje de la Estafeta-Cuesta del Pelegrín, junto a la CV-95 ha sido propuesta por el Ayuntamiento de Orihuela, por dos razones: el descarte de la ubicación prevista por la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de la gestión de las basuras comarcales, Prezero- Cívica, que cuenta desde hace dos décadas con suelos para ese objetivo en el paraje de La Pistola- Fuente Amarga de Torremendo, en Orihuela y "compensar" esa decisión con otra propuesta en término oriolano. En este caso, las parcelas agrícolas no afectan núcleos de población oriolanos. Orihuela es es el segundo generador de residuos por volumen de la Vega Baja con casi 50.000 al año.

La plataforma rechaza el emplazamiento porque, a su juicio, genera un gran impacto, en especial, en el término de Jacarilla -"es el fin de Jacarilla, un disparate y una barbaridad"- señala Gálvez, y se sitúa a menos de 3 kilómetros de Bigastro, además de encontrarse muy próximo el ámbito de la sierra de Benejúzar.

Desde el punto de vista paisajístico afecta a uno de los balcones de la Vega Baja, desde donde se contemplan los nuevos regadíos del trasvase, la huerta tradicional y las sierras de Orihuela y Callosa.

Gálvez explicó que uno de los principales sesgos de la propuesta oriolana es que solo señaliza en su informe una de las fincas de las 20 hectáreas que contempla el proyecto. Precisamente la que no presenta afecciones ambientales según la cartografía oficial, obviando el resto, con riesgos geomorfológicos de inundación, suelos inestables desde el punto de vista geológico, zonas que han sido abancaladas sobre barrancos y donde se debe superar una pendiente elevada, o presencia de zonas forestales. Además de acabar con terrenos con gran capacidad agrológica.

Otros riesgos que no figuran ni en la propuesta oriolana, ni en el escueto informe de la Generalitat que lo avala, son el sísmico, o las consecuencias de una hipotética rotura de la presa de La Pedrera, situada a escasos kilómetros aguas arriba. También que la principal vía de evacuación en caso de lluvias torrenciales sea el barranco del Derramador, con lo que en caso de desbordamiento de lixiviados de la planta estos acabarían en el río Segura desde Jacarilla.

Urbanismo

Tampoco se hace mención en la propuesta a su impacto sobre el crecimiento urbanístico previsto en el Plan General de Jacarilla desde mediados de los años 2000 y que contempla más tres mil viviendas turísticas en los planes Las Vegas (familia Pedrera) y Asomadas (Grau). En el caso de Las Vegas a ochocientos metros de la ubicación de la planta.

Hay que tener en cuenta que la planta, que se levantaría con las últimas innovaciones en tratamiento, necesitaría de un depósito de lixiviados de capacidad sufigiente porque hasta el 40 % del total de la basura que reciba deberán reenviarse a plantas de eliminación una vez que lleguen a esta y almacenarse durante unas horas a diario.

Un problema político

Solo votaron en contra de la propuesta en el consorcio de los municipios de Jacarilla, Bigastro y Benejúzar, gobernados por el PP. Lo hicieron en contra del criterio de su propio partido que tiene mayoría en el voto de los municipios consorcio, presidido por el primer edil popular de Formentera, Francisco Cano (PP) y en el que está representado la Diputación y la Generalitat, en manos de la misma formación.

Recreación del aspecto exterior de la planta de tratamiento / INFORMACIÓN

A Torrevieja le da igual

El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el alcalde y diputado autonómico, Eduardo Dolón, es el principal generador de residuos de la comarca, con más de 50.000 toneladas anuales de basuras. Solo le interesa, como el resto de grandes medianos y grandes municipios de la comarca, incluidos los del PSOE, que el transporte y eliminación se abaraten. María José Ruiz, concejal torrevejense de Aseo Urbano (PP) en el consorcio comarcal votó a favor de la propuesta oriolana. Torrevieja estrenó a mediados de 2023 un nuevo contrato de recogida por 25 millones de euros anuales y un periodo de quince años que tenía como prioridad el despliegue del contenedor marrón de recogida selectiva, que tiene como objetivo reducir el volumen de basura que llega a las plantas de tratamiento. La empresa de recogida, Acciona, y el propio municipio han incumplido ese objetivo.

Invitación del alcalde de Jacarilla a los alcaldes de la Vega Baja a la reunión informativa / INFORMACIÓN

PP y PSOE, van de la mano

A esa indiferencia del principal generador de residuos, el cálculo del Ayuntamiento de Orihuela, que además recibirá compensaciones por cada tonelada que asuma de basuras, se suma la presión de los principales municipios gobernados por el PSOE en la Vega Baja como Guardamar, Rojales y Dolores, a los que no les afecta directamente el proyecto, y que incluso presionan para que se ejecute cuanto antes. Algo que los enfrenta a sus concejales en la oposición socialista en Jacarilla, Bigastro y Benejúzar.