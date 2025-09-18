Jacarilla, Bigastro y Benejúzar se manifestarán en Orihuela contra la planta comarcal de basuras

La Plataforma "No a la planta de basuras, no así" contra de la ubicación de la instalación comarcal de tratamiento de basuras en el paraje de La Estafeta, en el término municipal de Orihuela, va a convocar en octubre una manifestación por las calles de Orihuela de rechazo a la construcción de la instalación.

El emplazamiento se ubica en el término municipal de Orihuela, pero a juicio de este colectivo, afecta directamente por su proximidad a los términos de Jacarilla, Bigastro y Benejúzar.

Ubicación

La localización propuesta por el Ayuntamiento de Orihuela, todavía en fase de aceptación por parte de la empresa de gestión de residuos comarcales de la UTE Prezero-Cívica, está prevista sobre 20 hectáreas en término oriolano que lindan con el de Jacarilla y también se encuentran muy cerca de Bigastro y Benejúzar.

Tendrá capacidad para tratar -sin vertedero de eliminación- las más de 200.000 toneladas de residuos que generan los 27 municipios de la Vega Baja que suman una población de 400.000 habitantes, aunque más de la mitad de las mismas corresponden a los municipios de Torrevieja y Orihuela. El Bajo Segura es una de las dos únicas comarcas de la Comunidad Valenciana que todavía carece de este tipo de instalaciones.

A la izquierda de la imagen, suelos cercanos a las fincas propuestas para la planta de basuras en término de Orihuela. En el centro de la CV-95. A la derecha, término municipal de Jacarilla / Tony Sevilla

Reunión

Según señaló a INFORMACIÓN el portavoz de la plataforma, Manuel Gálvez, la protesta por las calles oriolanas hará visible el rechazo vecinal de las poblaciones afectadas y esperan que sirva para que el Consorcio Vega Baja Sostenible reconsidere su propuesta, aprobada -a falta del visto bueno de la UTE-, por 24 de los 27 municipios del Bajo Segura, y contemple otras alternativas. Una protesta que se suma a las iniciativas judiciales y movilización social que están por venir.

En este sentido, la plataforma y el alcalde de Jacarilla, Andrés Moñino, han invitado a los regidores de los 27 municipios de la comarca a asistir este jueves a una reunión en el centro social del municipio con la finalidad de explicar el rechazo de estas poblaciones a la instalación de la planta de tratamiento de residuos, así como las alternativas que el Consorcio podría plantear en otras zonas donde su impacto sería, en función de criterios técnicos analizados por expertos ambientalistas, mucho menor.

Ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Orihuela / INFORMACIÓN

La ubicación en el paraje de la Estafeta-Cuesta del Pelegrín, junto a la CV-95, propuesta por el Ayuntamiento de Orihuela le resulta ventajosa por dos razones: de una parte se descarta la ubicación prevista por la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de la gestión de las basuras comarcales, Prezero- Cívica, que cuenta desde hace dos décadas con suelos para ese objetivo en el paraje de La Pistola- Fuente Amarga en la pedanía oriolana de Torremendo, pero no lo ha podido materializar ante la fuerte oposición vecinal; de otra, "compensar" esa decisión con otra propuesta dentro del extenso término municipal oriolano. Con el paraje propuesto de la Estafeta no se ve afectado ningún núcleo de población oriolano, municipio que por volumen de residuos es el segundo generador de la Vega Baja con casi 50.000 toneladas al año.

Gran impacto

La plataforma, sin embargo, rechaza el emplazamiento porque, a su juicio, genera un gran impacto. Especialmente afectado consideran el término de Jacarilla: "Es el fin de Jacarilla, un disparate y una barbaridad", señala Gálvez. La localización prevista sitúa además las instalaciones de tratamiento de residuos a menos de 3 kilómetros de Bigastro y se encuentran muy próxima el ámbito de la sierra de Benejúzar.

Desde el punto de vista paisajístico afecta a uno de los balcones de la Vega Baja, desde donde se contemplan los nuevos regadíos del trasvase, la huerta tradicional y las sierras de Orihuela y Callosa.

Gálvez explicó que uno de los principales sesgos de la propuesta oriolana es que solo señaliza en su informe una de las fincas de las 20 hectáreas que contempla el proyecto. Precisamente la que no presenta afecciones ambientales según la cartografía oficial. Sin embargo, obvia el resto de las parcelas, que presentan riesgos geomorfológicos de inundación, se trata de suelos inestables desde el punto de vista geológico, zonas que han sido abancaladas sobre barrancos y donde se debe superar una pendiente acusada, y omiten la presencia de zonas forestales. La ubicación de la planta acaba, además, con terrenos productivos de gran capacidad agrológica.

Otros riesgos que no se mencionan ni en la propuesta oriolana ni en el escueto informe de la Generalitat que lo avala, son el riesgo sísmico o las consecuencias de una hipotética rotura de la presa de La Pedrera, situada a escasos kilómetros aguas arriba. Nada se advierte tampoco, de que la principal vía de evacuación en caso de lluvias torrenciales sea el barranco del Derramador, con lo que en caso de desbordamiento de lixiviados de la planta estos acabarían en el río Segura desde Jacarilla.

Urbanismo

No existe mención en la propuesta al impacto sobre el crecimiento urbanístico previsto en el Plan General de Jacarilla desde mediados de los años 2000, que contempla más tres mil viviendas turísticas en los planes Las Vegas (familia Pedrera) y Asomadas (Grau). En el caso de Las Vegas el área residencial se queda a ochocientos metros de la ubicación de la planta.

La instalación prevista, que se levantaría con las últimas innovaciones en tratamiento, necesitaría de un depósito de lixiviados de capacidad suficiente porque hasta el 40 % del total de la basura que reciba deberán reenviarse a plantas de eliminación una vez que lleguen a esta y almacenarse durante unas horas a diario.

Un problema político

Solo votaron en contra de la propuesta los municipios de Jacarilla, Bigastro y Benejúzar, que pese a estar gobernados por el PP no siguieron el criterio de su propio partido, que cuenta con mayoría en el voto de los municipios en un Consorcio presidido por el primer edil de Formentera, Francisco Cano (PP) y en el que está también representados Diputación y Generalitat, con gobiernos de la misma formación.

Recreación del aspecto exterior de la planta de tratamiento / INFORMACIÓN

A Torrevieja le da igual

Al Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el alcalde y diputado autonómico Eduardo Dolón y principal generador de residuos de la comarca con más de 50.000 toneladas anuales de basuras, solo le interesa, como al resto de medianos y grandes municipios de la comarca, incluidos los del PSOE, que el transporte y eliminación se abaraten. María José Ruiz, concejal torrevejense de Aseo Urbano (PP) en el consorcio comarcal, votó a favor de la propuesta oriolana. Torrevieja estrenó a mediados de 2023 un nuevo contrato de recogida por 25 millones de euros anuales y un periodo de quince años, que tenía como prioridad el despliegue del contenedor marrón de recogida selectiva, necesario para reducir el volumen de basura que llega a las plantas de tratamiento. Pero tanto la empresa de recogida, Acciona, como el propio municipio han incumplido ese objetivo.

Invitación del alcalde de Jacarilla a los alcaldes de la Vega Baja a la reunión informativa / INFORMACIÓN

PP y PSOE, van de la mano

Junto a la indiferencia del principal generador de residuos y al cálculo del Ayuntamiento de Orihuela que ofrece terrenos en su término municipal sin que se vea afectada su población y además recibirá compensaciones por cada tonelada que asuma de basuras, se sitúa también la presión de los principales municipios gobernados por el PSOE en la Vega Baja, Guardamar, Rojales y Dolores, para que se lleve a cabo cuanto antes. Al no verse afectados directamente por la ubicación del proyecto esperan la puesta en marcha de una instalación que abarataría su factura de la basura, de ahí que incluso presionen para que se ejecute cuanto antes. Algo que los enfrenta a sus concejales en la oposición socialista en Jacarilla, Bigastro y Benejúzar.