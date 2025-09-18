Largas caminatas y encajes imposibles para ir a los centros educativos de Orihuela

El inicio del curso escolar en Orihuela está poniendo sobre la mesa graves problemas en el transporte escolar. Decenas de niños y niñas no pueden llegar a sus centros educativos a tiempo, y en algunos casos ni siquiera pueden llegar, simplemente porque no disponen de un servicio de transporte adaptado a sus necesidades, lo que obliga a muchas familias a hacer encajes imposibles para que sus hijos e hijas puedan asistir a clase.

El curso pasado, los alumnos de FP básica contaban con transporte al centro, pero este año ya no lo tienen para desplazarse hasta El Palmeral. En el caso de los alumnos de la ESO de El Palmeral, su línea de autobús se queda en el IES Gabriel Miró.

Lo mismo ocurre con el alumnado del Bachillerato de Artes en el IES Las Espeñetas, que recibe alumnado de toda la comarca, ya que solo hay dos centros que lo imparten en la Vega Baja. El autobús de línea más cercano los deja en la estación, desde donde tienen que caminar más de 30 minutos, lo que les impide llegar a la primera clase.

Son algunos ejemplos que están motivando constantes quejas hasta el punto de que las familias del IES Gabriel Miró, en concreto de primero y segundo curso de ESO residentes en pedanías oriolanas, han dado un paso más firmando un manifiesto que exige un transporte escolar adecuado a los horarios de unos alumnos en edad de educación obligatoria.

En este sentido, recuerdan que Orihuela es el segundo municipio de España con mayor número de pedanías, y la mayoría de su población vive fuera del casco urbano. No obstante, ninguna de estas pedanías cuenta con institutos de educación secundaria obligatoria.

Como consecuencia, añaden, los alumnos de estas zonas deben desplazarse en transporte escolar hasta la ciudad, algo que "no es un privilegio, sino una necesidad impuesta por la falta de planificación educativa y de inversión en servicios públicos".

Sin embargo, lamentan, lejos de compensar esa situación, los martes y jueves estos alumnos son obligados a permanecer una hora más en el centro, hasta las 15 horas, mientras sus compañeros que viven en la ciudad salen antes.

En la Costa no están mejor. Sin servicio urbano de autobús, pese al crecimiento de las urbanizaciones, no queda más remedio que "a pata, patinete o bici", indican las familias.

Balance

Así, Cambiemos ha hecho balance del curso escolar, señalando "el falso relato" del PP, cuando el concejal de Educación, Vicente Pina, anunció aquello de que todo había arrancado con "normalidad" en los 44 centros educativos del municipio. Sin embargo, ha apuntado la formación, la realidad es bien distinta con "un deterioro total y absoluto de la educación pública en Orihuela". En este sentido, señalan falta de mantenimiento en los colegios, insuficiencia de recursos para la limpieza, centros saturados, recortes de profesorado y caos en las matriculaciones, además de los problemas de transporte que sufren decenas de familias.

Así, recuerdan que no está operativo el contrato de mantenimiento, con consecuencias son evidentes: persianas y puertas rotas, bombillas fundidas, patios deteriorados e instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas en muchos colegios del municipio.

Tampoco está en vigor el contrato de limpieza de los centros municipales, caducado desde marzo de 2024. La empresa adjudicataria no está cumpliendo con sus compromisos contractuales y la presión recae directamente sobre las trabajadoras del servicio, que se encuentran sobrecargadas y sin medios para garantizar un servicio adecuado.

Además, ponen el foco en la climatización pendiente en el CEIP Antonio Sequeros, prometida desde 2023. En este centro ya se han registrado casos de hipoglucemias y mareos entre el profesorado y alumnado debido al calor insoportable que se sufre en las aulas. Desde la Dirección General se aseguró que la instalación estaría lista para este curso, pero lo cierto es que, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, el expediente sigue en fase de evaluación.

Situación insostenible de la Costa

Los tres centros de Educación Primaria de la costa y el instituto están saturados, a lo que se suma el recorte de docentes, especialmente profesorado de apoyo y de aprendizaje de idiomas, figuras imprescindibles en colegios donde conviven más de 50 nacionalidades.

Según el concejal Enrique Montero, "lo que vemos, en realidad, es la intención del Partido Popular de desmantelar poco a poco la educación pública en nuestro municipio: recortando recursos, dejando que los problemas se cronifiquen y empujando a las familias hacia la enseñanza concertada o privada".