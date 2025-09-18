Pilar de la Horadada invertirá más de un millón de euros en mejorar sus 41 áreas de juegos infantiles

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada va a invertir 1.100.999 euros (IVA incluido) en obras de mejora y acondicionamiento de 41 áreas infantiles con zonas verdes de todo el término municipal. La actuación está financiada por la Diputación de Alicante dentro del “Plan Planifica 2024-2027” con la cantidad de 606.785 euros.

En estos momentos el procedimiento de adjudicación por concurso abierto se encuentra está en fase de recepción y apertura de ofertas de las empresas interesadas. Una vez adjudicadas las obras tendrá un periodo de ejecución de diez meses.

Distribución

En la zona costera de Torre de la Horadada y zonas residenciales se renovarán 24 parques y en el interior -casco urbano y pedanías- serán otros 17.

En todos se remodelará el pavimento que será de seguridad amortiguadora. En algunos se instalará césped artificial, velas para dar sombra y vallado perimetral.

Además, se crearán tres nuevas zonas de juego infantil en los parques del 30 de Julio, Antonio Gálvez y Mar Egeo/Alelhí.

El concejal de Infraestructuras, Rufino Lancharro, ha explicado que “es el momento de cambiar el pavimento de la mayoría de las áreas infantiles con juegos y zonas verdes”, que es en lo que se va a centrar la actuación, además de aprovechar para instalar “tres nuevas zonas de juego infantil con forma de ballena para la costa y una zona multisensorial con tematización floral y capacidad para 100 usuarios de hasta 14 años en el parque 30 de Julio”.

Torre de la Horadada y litoral

La renovación en la zona costera afectará a las situadas en las calles Mar Egeo/Bergantín, Gladiolo, Mar Egeo/Alelhí, Catamarán/Trokadero, Catamarán/Pirata, Mar Egeo/Pista, Mar Egeo/Mar Cantábrico, Virgen Asunción, Mar Rojo, Colón, parque Antonio Gálvez, Sánchez Lozano, Arpón, rambla Jesuitas, avenida Murciana, Ramón Tabuenca, Brujas, Dublín, Rotterdam, Fernando de Rojas, Oslo, Alemania y calle Coimbra.

Casco urbano y pedanías

La reforma en el casco urbano y diseminados afectará a la avenida de La Venta y las calles Jacinto Benavente, Matamoros, Miguel Servet, además de a los parques Catalina Sanchez Sánchez, 11M, 30 de Julio Zona, Pedáneo José Albaladejo Moya, Pablo Victoria Rios, Victoria Artigot, Amelio Martínez Pérez, Cooperativa Agrícola, avenida de Los Segundas, calle Cantabria, Cañada de Praes y Pinar de Campoverde.

Será en Pinar de Campoverde donde se instalará un multijuego con forma de gran ballena azul, diseñada para niños de 3 a 12 años y con capacidad hasta 30 usuarios simultáneos que permite actividades lúdicas de tipo sensorial y físico. En el nivel inferior, la estructura incorpora un total de seis paneles lúdicos distribuidos bajo el cuerpo de la ballena, orientados a la estimulación sensorial y cognitiva.

También lleva un multijuego tipo ballenita para usuarios entre 3 y 6 años que ofrece una experiencia lúdica segura, estimulante y adaptada a las capacidades motrices de los más pequeños, con capacidad para hasta 6 usuarios simultáneos. La estructura presenta un cuerpo bajo y alargado en forma de ballena, atravesado por un túnel de paso que permite la exploración y el juego simbólico.

Se instalará un elemento de juego infantil singular, inclusivo y multisensorial de 7,25 metros de altura tematizado con motivos florales y de naturaleza pensado para 100 usuarios simultáneos de 0 a 14 años. Cuenta con un entramado de cuerdas de polipropileno de alta tenacidad con alma de acero en su interior desde donde podremos acceder escalando a un tobogán tubo de polietileno de 5 metros de altura, subiendo un poco más encontramos otro tobogán tubo de polietileno de 6 metros de altura. Tiene una torre cerrada con chapa de acero microperforada que proyecta en su conjunto una sombra total de 62 m². En el exterior de la torre contamos con iluminación LED y control de color y a su alrededor nos encontramos con diversos entramados de redes y cuerdas conectados entre si formando paredes de escalada y cuerdas de equilibrio.

El juego es altamente inclusivo y esta dotado de múltiples posibilidades tanto de manipulación como de coordinación entre los que destacan una barra de bomberos, un tobogán de brazos, 6 paneles de juego (laberinto bola, 3 en raya, 4 en linea, juego de engranajes, el reloj y dominó), 1 columpio cesta, 1 columpio con asiento cuna para los más pequeños, 1 columpio con asiento inclusivo para personas con movilidad reducida, 1 puente trepador, 1 hamaca colgante, 1 rotador de pie, 1 teléfono tubo tematización flor, 3 cestas nido a modo de escalera de trepa, 1 barra zigzag con piezas deslizantes y varias islas de caucho con diferentes formas y colores que potencian el equilibrio y permiten circular en aéreo por todo el juego.

Habrá una nueva estructura tematizada en forma de gran ballena espina esquelética concebida como un espacio de juego tridimensional y de gran escala. Está diseñada para fomentar el juego activo, la coordinación y el trabajo en equipo en un máximo de 40 usuarios de entre 6 y 14 años. La estructura presenta un entramado de arcos metálicos curvados que configuran el contorno del cuerpo de la ballena, en cuyo interior se distribuyen diversos elementos de juego: redes trepadoras, superficies circulares de caucho que sobresalen a modo de plataformas de apoyo o zonas de reposo, redes tipo nido para descanso o balanceo, y múltiples paneles lúdicos integrados en los laterales. La zona frontal ofrece un acceso abierto con diversos salientes de caucho para el descanso, mientras que la parte trasera culmina con una gran cola en la que se incorpora un columpio cesta suspendido, prolongando la experiencia de juego más allá del cuerpo principal.

El conjunto red ballena espina permite el acceso desde múltiples puntos y plantea diferentes recorridos de juego, desde actividades de trepa y equilibrio hasta zonas de exploración, interacción y descanso. La disposición de los elementos dentro de la estructura propicia el juego simultáneo de un elevado número de usuarios, con diferentes niveles de dificultad para adaptarse a distintas edades y capacidades.