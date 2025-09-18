Se retrasa el proyecto estrella para Orihuela Costa: la pasarela peatonal sobre la AP-7

El proyecto estrella del equipo de gobierno de Orihuela para la Costa, la demandada pasarela ciclopeatonal del puente sobre la AP-7 en Lomas de Cabo Roig, parece que nunca va a llegar. Tras más de 20 años de parálisis, el bipartito licitó en abril su redacción. Casi seis meses después aún no se ha adjudicado, aunque fuentes municipales indican que se hará "en breve".

Fue un proyecto con el que el alcalde Pepe Vegara se presentó a las elecciones e incluso se anunció como la primera inversión cuando se presentaron los presupuestos de 2024.

La adjudicataria tendrá, a menos que rebaje el plazo, cuatro meses para redactar y entregar el proyecto. Después debe someterse a la aprobación de la Demarcación de Carreteras de Alicante (Ministerio de Fomento), que podría presentar alegaciones.

Una vez recibida la aprobación, se tienen que licitar las obras, cuya adjudicación, dada su cuantía de más de 1,3 millones, podría tardar de nueve meses a un año, de forma que a finales de 2026 o principios de 2027 podrían iniciarse las obras, cuyo plazo de ejecución se conocerá cuando se haga pública la licitación, aunque podría estar en torno a los cinco meses.

Con estos plazos, advierte la asociación vecinal Unidos por la Costa, se corre el riesgo de que no esté operativo hasta después del siguiente mandato, teniendo en cuenta que una vez convocadas las elecciones no se pueden realizar inauguraciones según la ley electoral.

La actuación incluye su conexión a la calle Creus y la Carretera de San Miguel. Los vecinos cruzan a pie el puente, el único que conecta algunas urbanizaciones, como Lomas de Cabo Roig, La Cuerda o Lomas de Golf, con las playas, el centro de salud, la farmacia o las tiendas de alimentación.

Con un único carril de circulación en cada sentido y sin aceras, los viandantes se ven obligados a caminar por el arcén de apenas 40 centímetros de anchura, poniendo en riesgo su integridad.

Se tendrá en cuenta el uso mixto ciclo-peatonal, con una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros y para el carril bidireccional ciclista al menos 2,5 metros de anchura.

Además, se diseñará un alumbrado con luminarias led para uso peatonal y ciclista sobre la calzada y un diseño de la pasarela acorde con el entorno urbano en el que se encuentra, realizando el estudio luminotécnico que asegure una iluminación adecuada.

Desarrollo urbanístico

Las cláusulas que establecían el desarrollo de la actuación en el sector Lomas de Cabo Roig incluían el desdoblamiento del puente de la carretera CV-941 que cruza la autopista AP-7 a la altura de las urbanizaciones de Dehesa de Campoamor y La Regia con Lomas de Cabo Roig. El agente urbanizador, que comenzó las obras del sector en diciembre de 2004 al tiempo que depositó el aval en la antigua Bancaja, ejecutó en su día el plan previsto. Sin embargo, nunca llegó a construir la pasarela peatonal. El Ayuntamiento no ha renunciado al aval, que sigue su trámite judicial.