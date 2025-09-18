El tribunal paraliza el nuevo contrato de 14,1 millones de las instalaciones deportivas de Orihuela

A vueltas con el contrato de actividades, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales de Orihuela. El Tribunal de Recursos Contractuales ha acordado suspender la adjudicación que el Ayuntamiento resolvió en agosto.

Lo ha hecho para evitar perjuicios de difícil o imposible reparación tras analizar el recurso que presentó el mes pasado una de las licitadoras, Vectoris, sobre los lotes 1 y 2, que ganó la empresa sevillana Aossa, especializada en la prestación de servicios deportivos con contratos en toda España.

Este contrato -dividido en tres lotes- ha sido uno de los quebraderos de cabeza más relevantes de los últimos años en el área de Contratación, incluyendo el cese de la actividad de la anterior empresa -Clequali- al presentar concurso de acreedores, lo que obligó a improvisar un contrato de urgencia, que precisamente recayó en Vectoris hasta la adjudicación definitiva. Ahora, continuará al frente del servicio hasta que el tribunal dictamine una resolución que puede tardar en llegar unos tres meses.

El contrato puente -o de urgencia- se adjudicó en noviembre de 2024 por un periodo de nueve meses, que se han cumplido en agosto, justo cuando se adjudicó el definitivo y que ha sido recurrido, aunque contemplaba nueve meses más de prórroga.

Un suculento contrato de 14,1 millones de euros, que supone uno de los desembolsos de dinero público más relevantes del presupuesto municipal durante el actual mandato del alcalde Pepe Vegara.

Por eso, también es habitual este tipo de recursos y que el tribunal suspenda el expediente hasta su resolución. En cualquier caso, fuentes municipales indican que la continuidad del servicio está garantizada, sin afectar a usuarios ni trabajadores.

El primer lote recurrido se adjudicó por 7,8 millones de euros con el objetivo de dotar de personal de gestión, técnicos, monitores deportivos y socorristas. Personal destinado a la implantación, desarrollo, tramitación administrativa y técnica, atención a los usuarios, coordinación, ejecución y evaluación de cada uno de los programas, escuelas deportivas y actividades que componen la oferta deportiva municipal.

El segundo lote, de 2,2 millones, es el servicio de mantenimiento de la red de instalaciones deportivas municipales, mientras que el tercer lote, que no se ha recurrido, responde a los servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza de las instalaciones y espacios deportivos del municipio, que se adjudicó a la firma Serveo Servicios por otros 3,8 millones de euros.

Instalaciones

El contrato abarca el mantenimiento, limpieza y gestión de las instalaciones en Orihuela ciudad del Palacio del Agua, el campo municipal de Los Arcos, el Pabellón Municipal Bernardo Ruiz, polideportivo del Palmeral y Las Espeñetas y en las pedanías los polideportivos de La Murada, La Aparecida, San Bartolomé, Desamparados, Torremendo. Además del Centro Municipal Deportivo de Playas de Orihuela (Orihuela Costa).

Se trata de una serie de servicios de los que disfruta una población potencial de 15.000 vecinos de Orihuela, la Costa y pedanías. La mayoría consideradas poblaciones vulnerables: menores de edad y mayores, personas con discapacidad o patologías crónicas, quienes dependen de programas de ejercicio físico adaptados.

Polémica

Clequali, la empresa que prestaba el servicio en 2017 y que en 2024 ya no tenía contrato con el Ayuntamiento presentó concurso de acreedores en 2024 y anunció el cese de su prestación con una precaria situación financiera, lo que derivó en impagos de las nóminas de los 130 trabajadores.

Pero la empresa denunció que esa situación fue sobrevenida porque el municipio dejó de abonar las certificaciones pese a que la propia Administración consideraba el servicio como esencial. Clequali presentó una demanda contra el Consistorio, al que le reclama 1,2 millones, que se mantiene en los juzgados.