Capturado in fraganti tras robar con violencia a una anciana de 80 años en Torrevieja

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años que fue sorprendido in fraganti por dos agentes que circulaban por la zona en la que ocurrieron los hechos, tras abordar por la espalda a una mujer de 80 años que caminaba por la calle. Los agentes iniciaron la persecución al tiempo que trataba de escapar a pie, logrando darle alcance poco después.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de septiembre a plena luz del día en una zona comercial del casco urbano de Torrevieja. Dos agentes del Puesto de la Guardia Civil de la ciudad se encontraban vigilando la zona cuando observaron a un hombre que se aproximaba por detrás a una mujer mayor y, sin más preámbulo, le propinaba un violento tirón del cuello, arrancándole una cadena de oro. Inmediatamente después, huyó corriendo del lugar.

Tan pronto como los agentes pudieron asegurarse de que la mujer estaba siendo atendida, en compañía de otros ciudadanos, mientras acudían los servicios sanitarios y sus familiares, iniciaron la persecución con el vehículo oficial tras el autor, que continuaba corriendo calle abajo.

A pesar de las señales realizadas por los agentes desde el coche, el autor continuó la huida tratando de ocultarse entre la gente y los vehículos, ya que la zona estaba muy concurrida. La patrulla continuó a pie, impidiendo que se escabullera entre los transeúntes.

Durante la huida, se deshizo de la cadena de oro con pedrería que lleva el nombre de la víctima, que, de momento, no ha sido recuperada.

El varón fue detenido como presunto responsable de un robo con violencia y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja.

La víctima afortunadamente no sufrió lesiones graves y se recupera con normalidad del asalto.

Otros robos

La Policía Nacional también ha detenido en Orihuela a un joven de 25 años acusado de asaltar a una mujer de 85 años con la técnica del "mataleón" e inmovilizarla para robarle el bolso. El detenido ha sido acusado de un delito de robo con violencia e intimidación y la mujer octogenaria tuvo que ser ingresada tres días en la UCI de un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron recientemente en Orihuela cuando la víctima iba a entrar por la mañana al portal de su domicilio y fue asaltada por la espalda por un varón que la cogió fuertemente por el cuello y la introdujo a la fuerza dentro del portal.

Además, recientemente, la Guardia Civil, en el marco de la operación Passatben, ha esclarecido dos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de hurto mediante el método del tirón cometidos en las localidades de Rafal, Granja de Rocamora y Bigastro.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando una mujer denunció que, mientras paseaba por una calle de Rafal, un varón la abordó y le arrebató con violencia una gargantilla de oro, causándole lesiones. Un modus operandi que se repitió en las otras localidades.

El 1 de agosto, gracias a la coordinación con las unidades de la Guardia Civil en la Región de Murcia, se tuvo conocimiento de que el sospechoso se encontraba detenido en el Puesto Principal de Santomera por hechos ajenos a la investigación. Los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el lugar para imputarle los delitos investigados.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia del partido judicial de Murcia, que decretó su ingreso en prisión provisional.