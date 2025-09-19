Educación mantiene dos aulas nuevas de Infantil de 2 años cerradas en el Colegio Inmaculada de Torrevieja

El colegio público Inmaculada de Torrevieja se inauguró en octubre de 2024 en un edificio de nueva planta, que incorporaba dos aulas de Infantil de 2 años especialmente preparadas para ese ciclo junto al resto del nuevo centro. Pero estas dependencias, que requieren de dotación de profesorado por parte de la Conselleria de Educación, no se han estrenado. Ni el curso pasado, ni tampoco han abierto en el actual, según ha desvelado el PSOE de Torrevieja.

En este sentido el PSOE de Torrevieja ha denunciado públicamente "la falta de compromiso del PP" con la conciliación al no abrir las aulas de 2 años del Colegio Inmaculada "ni existir alternativa municipal".

Mientras la Generalitat deja sin abrir las nuevas instalaciones ha tenido que improvisar en los últimos años dos colegios de Infantil y Primaria en barracones, tramita un tercero y tuvo que levantar un IES también en aulas prefabricadas

Así, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, Bárbara Soler, ha criticado la gestión del Partido Popular respecto al Colegio Inmaculada, cuya nueva construcción, señaló, "fue impulsada por el gobierno de Ximo Puig", que adjudicó las obras, muy avanzadas cuando se produjo el cambio de gobierno autonómico en mayo de 2023.

En ese centro las aulas de dos años son de nueva creación y llevan cerradas desde el principio "porque Conselleria -que es la administración competente- no quiere abrirlas. Esto obliga a muchos padres a seguir pagando escuela infantil o guardería, o bien a conciliar mágicamente”.

Sin escuela infantil municipal

Soler ha recordado la dificultad que supone encontrar plaza en una escuela infantil y ha añadido que las subvenciones actuales no cubren todos los gastos. “Abrir aulas de dos años implica contratar más profesorado y medios materiales, y parece que el PP no quiere asumir esa responsabilidad”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha subrayado que las aproximadamente 350 plazas subvencionadas en escuelas infantiles en Torrevieja son insuficientes para una ciudad de 100.000 habitantes que, además, carece de escuela infantil municipal, a diferencia de muchos municipios más pequeños.

Soler ha defendido que “ofrecer soluciones reales a estos problemas surte mucho más efecto para fomentar la natalidad que subvencionar 450 euros por hijo nacido el año anterior, como ha hecho el Partido Popular”.

Se han solicitado

El concejal de Educación, Ricardo Recuero (PP) ha explicado este viernes que el área que dirige y el Ayuntamiento han reclamado a la Conselleria de Educación la apertura de esas aulas creadas especialmente para esa demanda. Recuero matizó, no obstante, que el Consell habilitó un sistema de concertación gratuita con las escuelas infantiles homologadas y una parte importante de la demanda se cubre con esas plazas.

Además de esta oferta de plazas de las escuelas infantiles concertadas, recordó, los colegios públicos de Torrevieja ofrecen 170 plazas de Infantil de 2 años con un aula en los colegios Romualdo Ballester y Nuestra Señora del Rosario y dos en el Colegio Amanecer y el Colegio Número 14 (estas últimas en prefabricadas).

Recuero señaló que estas aulas no pueden emplearse para otros usos del mismo ciclo de Infantil del colegio Inmaculada porque al contrario que lo que sucede en el resto de ciclos, con una enorme presión de demanda sobrevenida de cientos de plazas, en el de Infantil es menor, como ocurre en el resto de ciudades de la Comunidad Valenciana. Incluso con vacantes.

Apertura del nuevo colegio Inmaculada en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

El episodio de las elecciones

Según Soler, durante la tramitación del nuevo colegio Inmaculada, “algún Director General nombrado por el PP local fue poniendo pegas con el único objetivo de retrasar el comienzo de las obras hasta después de las elecciones” de mayo de 2023.

La portavoz ha señalado que la razón de este retraso fue electoral: “El PP temía que los ciudadanos no se desplazaran a votar a un sitio diferente, ya que este colegio es uno de sus colegios electorales fuertes”. Como consecuencia, los alumnos tuvieron que iniciar el curso en aulas prefabricadas y el alumnado sobrevenido se vio obligado a esperar un mes más para poder ser escolarizado. “Todo sea por no perder un voto”, ha lamentado Soler.