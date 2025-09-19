El PP critica que Sánchez sigue sin hacer las obras antirriadas seis años después de la dana de la Vega Baja

El PSOE llega a la Vega Baja a "contar otro cuento". Así se ha pronunciado este viernes la secretaria general del PP de la provincia de Alicante, Ana Serna, que ha pedido garantías para tener agua de riego de calidad para los regantes y agricultores de la Vega Baja "antes de que se produzca el apagón hídrico en 2027".

La dirigente, tras señalar que el diálogo con el PSOE y el Gobierno de Sánchez "es imposible", ha lamentado que los socialistas aterricen en la comarca para "contar patrañas, mentiras y bulos, que es a lo que nos tienen acostumbrados", al mismo tiempo que espera que aporten "alguna solución para el apagón hídrico y sobre las emergencias climáticas, que tanto quieren hablar este fin de semana, porque lo que hay precisamente en toda la Vega Baja es una ausencia manifiesta de obras preventivas para evitar riadas que prometió el Gobierno de España, como son el encauzamiento de la rambla de Abanilla y la presa de Tabala", ha manifestado en una comparecencia en Orihuela junto a la coordinadora comarcal del PP en la Vega Baja, María Gómez, y el presidente de la gestora del PP en Orihuela, Víctor Valverde.

Por su parte, Gómez ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha adelantado nada de la ejecución de estas dos obras de especial relevancia para la comarca. La también diputada autonómica y alcaldesa de Almoradí, donde además se produjo la rotura de la mota del Segura en 2019, ha indicado que apenas hay avances: "Estas obras, que corresponde ejecutar al Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Segura [CHS], están todavía en proyectos y en estudios, mientras aquí hay avisos importantes de riesgo de inundaciones".

"El Gobierno de España y la Confederación lo único que han hecho ha sido prometer sin cumplir, y estamos hablando de hace seis años", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que "la única obra que sí han hecho ha sido un punto del río en Almoradí que se rompió; el resto todo va muy despacio y no hay ni consignación presupuestaria".

Obras cruciales

Según Gómez, el encauzamiento de la rambla de Abanilla es crucial para evitar inundaciones en la huerta de Orihuela y parte de la Vega porque la rambla se queda sin cauce. Por otro lado, la construcción de la presa de Tabala es una infraestructura antirriadas de laminación contra las avenidas que permitiría contener agua, pero tampoco está consignada en los presupuestos de la Confederación ni del ministerio, ha apuntado.

Mientras estas obras no se hagan, ha remarcado, "hay que ir recordando constantemente a la CHS que limpie los cauces, especialmente en septiembre ante los avisos de gota fría y fuertes lluvias", porque "los cauces se limpian gracias a los ayuntamientos".

También ha recordado que las obras que se van a llevar a cabo son de la Generalitat, entre ellas la adecuación de acequias y azarbes que se llevó la dana y proyectos para la gestión de la inundabilidad como el dragado de la desembocadura de Guardamar, así como un polder en San Fulgencio que actúa como un dique de contención para proteger al municipio y un tanque de tormenta para proteger el Hospital de la Vega Baja de posibles inundaciones.

Apagón hídrico

Asimismo, Serna ha señalado que "antes de que se produzca el cierre del trasvase Tajo-Segura, que es el objetivo final del Gobierno de Sánchez, necesitamos que aclaren si está garantizado un recurso tan importante y fundamental como el agua".