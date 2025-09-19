Las torres de la iglesia de Albatera: ¿una restauración o una reforma de plastilina?

El último reducto del patrimonio municipal de Albatera, las torres de la Iglesia Santiago Apóstol, del siglo XVIII, que dentro de poco cumplirá 300 años, lucen como nuevas tras una restauración que no ha escapado de la polémica, con críticas que bien podrían recordar a aquel Ecce Homo que hizo famoso en 2012 al municipio zaragozano de Borja.

El Ayuntamiento ha anunciado a bombo y platillo que las campanas volverán a sonar el 6 de octubre, víspera de la Virgen del Rosario, patrona de la localidad. No lo hacían desde julio de 2022, cuando debido a la caída de unos cascotes de la fachada se procedió a poner una malla y se decidió que las campanas de las torres dejaran de sonar para evitar que las vibraciones produjeran más desprendimientos.

Desde entonces, la parroquia, propiedad del Obispado, impulsó un proyecto de restauración, aunque los trabajos se iniciaron en enero de este año para una rehabilitación completa de las torres, incluyendo la reparación del ladrillo, el saneamiento de cornisas, el tratamiento de filtraciones, así como la restauración de las fachadas y de la escalera de acceso.

La intervención ha contado con un presupuesto total de 327.000 euros financiado entre el Obispado de Orihuela-Alicante, la parroquia, las aportaciones ciudadanas y el Ayuntamiento, que ha comprometido una subvención de 150.000 euros, de los que ya se ha abonado 100.000.

"Las torres ya lucen restauradas, y es motivo de orgullo para todos. Aunque haya alguna voz crítica, esta intervención ha sido realizada por profesionales especializados en patrimonio. Lo importante es que, entre la parroquia, el Obispado, el Ayuntamiento y los vecinos de Albatera, hemos conseguido sacar adelante una actuación que refuerza nuestra identidad y protege nuestro legado", ha manifestado la alcaldesa, Ana Serna, en una reciente visita que ha realizado junto al concejal de Urbanismo, Antonio García, y el párroco José Francisco Pastor, resaltando que estos trabajos eran "necesarios para la seguridad y conservación del templo, permitiendo recuperar uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico y cultural del municipio".

Visita de la alcaldesa, el concejal y el párroco a una de las torres / Información

Con todo, una actuación que ha generado fuertes críticas. Un arqueólogo local, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha lanzado una carta abierta a su pueblo para dejar claro que "los elementos decorativos que antes mostraban una maestría artesanal han sido sustituidos por versiones modernas, burdas y simplificadas que falsifican el pasado en vez de conservarlo".

Así, manifiesta que "esto no es una simple reparación mal hecha", sino que "se trata de una pérdida cultural irreparable". La Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, en particular sus torres barrocas, fueron levantadas con una técnica única: el ladrillo aplantillado, moldeado con precisión para crear bellas formas decorativas propias del barroco levantino. A simple vista puede parecer que todo está más nuevo, pero al mirar de cerca -y compararlo con lo original- se ve que "lo que se ha hecho no respeta ni la forma, ni el detalle, ni el valor simbólico del patrimonio original", insiste.

Detalle del antes y el después de la intervención / Información

Maquillaje

Palabras que hace suyas Mario Berná, concejal del PSOE. El también arquitecto explica que se ha realizado un enlucido de la parte superior, un trabajo que nunca se hace en restauración. Por eso, habla de reforma más que de restauración. "Es un trampantojo. Un trabajo de maquillaje", lamenta.

Eso sí, sobre una propiedad privada, porque la iglesia es Bien de Relevancia Local, pero no es un BIC, que hubiera requerido la protección de conselleria. No obstante, al haber una subvención municipal, el edil sí se permite afear que no se haya realizado ninguna supervisión por parte de los técnicos municipales.

Dicho simple y llanamente: "Antes se construía con ladrillos como si fueran piezas de lego para generar formas curvas incluso, ahora han empleado una masa a la que le han dado forma, similar a trabajos de plastilina o arcilla, además de un maquillaje de la parte superior para que no se noten esos trabajos en masa anaranjados", recalca Berná.

A su juicio, va en contra de todos los principios que rigen la conservación del patrimonio histórico.

Una de las torres después de la actuación / Información

Técnica

Las torres de Albatera fueron proyectadas en dos cuerpos: uno en mampostería con esquinales de sillería, robusto y sobrio, que proporciona estabilidad, y otro para las campanas, más decorado, construido en ladrillo aplantillado, con pilastras pareadas, capiteles en forma de ménsula, arcos de medio punto y una fina ornamentación barroca que remataba las claves de los vanos.

Además de su función estética y técnica, la estereotomía del ladrillo en las torres de Albatera tiene un componente simbólico. En la arquitectura barroca, especialmente en las iglesias y campanarios, cada detalle decorativo tiene una carga simbólica. La técnica de estereotomía, que exige precisión y dedicación, refleja la perfección divina y el esfuerzo humano por alcanzar la grandeza. Así, el uso del ladrillo en las torres no es solo un recurso práctico, sino también una metáfora de la relación entre lo terrenal y lo divino, donde lo material se transforma en algo espiritual a través del arte arquitectónico.

La Carta Internacional de Venecia expresa que una restauración debe respetar la sustancia original o antigua del monumento, sin falsearlo.