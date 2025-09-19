Torrevieja pagará el 80% del gasto de alquiler de los comerciantes de La Plasa mientras duren las obras

El Ayuntamiento de Torrevieja está ultimando un plan de ayudas para los comerciantes del mercado municipal de abastos que deben dejar "La Plasa" con el inicio de las obras de remodelación del edificio municipal que comenzará a mediados de octubre y se prolongarán durante 14 meses. Así lo ha confirmado la concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra, a INFORMACIÓN.

Con esta iniciativa, estudiada en los últimos meses con los afectados y concebida a modo del Plan Resistir durante el Covid, se pretende cubrir hasta un 80 % de los gastos de alquiler, luz y agua de los comerciantes que se vean obligados a dejar su puesto. No son muchos. De los 50 pequeños comercios de alimentación con los que contaba el mercado municipal en 1995, cuando abrió sus puertas el actual edificio, apenas quedan una decena en funcionamiento. Pero cualquier decisión que afecte a su futuro tiene un gran simbolismo desde el punto de vista de la imagen del pequeño comercio más tradicional de Torrevieja. Se trata en algunos casos de familias de comerciantes que han ejercicio la misma actividad durante generaciones.

Presupuestos de 2026

Martínez Chazarra ha aclarado que este plan de subvenciones debe contemplarse en los presupuestos de 2026 por lo que se aplicaría con carácter retroactivo desde el momento que los negocios que decidan alquilar para mantener su actividad se pongan en marcha tras tener que dejar el mercado de abastos por las obras. Si las previsiones se cumplen y abandonan la planta baja del edificio de La Plasa a mediados de octubre, probablemente no podrán sufragar todos los gastos hasta enero de 2026. En los últimos ejercicios los plazos se han cumplido y los presupuestos municipales entran en vigor con la entrada de año.

Luz

El Ayuntamiento quiere habilitar unos 20 locales en la planta baja y una especie de entresuelo voladizo -más amplios que los actuales y con oferta de hostelería- con una inversión de ocho millones de euros que permita convertir el cuestionado y opaco concepto de edificio comercial actual, que arrasó con el mercado de abastos tradicional, en un espacio que aúne modernidad y tradición, con una zona de oferta de producto local de calidad y gastronómica, en un esquema similar al que desde hace décadas funciona en grandes ciudades y municipios turísticos. Ayer confirmó la adjudicación definitiva de la obra al Grupo Cobra, como ya avanzó INFORMACIÓN. Adjudicación que debe ser ratificada con la formalización del contrato, todavía expensas de un periodo de alegaciones del resto de licitadoras.

Opciones

Los comerciantes tienen varias opciones. Cerrar sus puertas de forma definitiva con lo que estas semanas serían las últimas de su historia, algo que va a ocurrir para el caso de al menos para dos de los negocios más tradicionales con propietarios en una edad próxima a la jubilación; alquilar un local cercano para mantener la actividad; o cesar la actividad durante el periodo de obras y luego ocupar uno de los locales, donde los "plaseros" tendrán preferencia sobre el resto de ofertas, porque ya cuentan con derecho adquirido del puesto adjudicado por el municipio a través de un procedimiento administrativo en sus actuales ubicaciones.

Acceso principal a La Plasa desde la calle Joaquín Chapaprieta de Torrevieja / TONY SEVILLA

También reiteró Rosario Martínez, que no cuantificó la partida presupuestaria que se va a dedicar a estas ayudas, que quienes quieran parar su actividad durante los 14 meses que se prolongarán las obras lo podrán hacer sin perder la opción a contar con un local en la nueva "Plasa".

El Ayuntamiento descartó la posibilidad de concentrar todos los negocios en una sede provisional -como cuando se tiró el antiguo mercado de abastos para levantar el actual edificio- porque el número de interesados es reducido y la opción escogida rebajará las pérdidas.

Las bases

La misma fuente indicó que se están ultimando las bases para preparar estas subvenciones que no pueden cubrir el cien por cien de los gastos porque hay partidas que la legislación no permite cubrir con fondos públicos, pero el objetivo, insistió, es que se puedan justificar un mínimo del 80 %. Algunos de los principales negocios de La Plasa se han anticipado y ya han alquilado locales en pleno centro de Torrevieja, muy cerca de su emplazamiento habitual, con alquileres elevados. El Ayuntamiento pagará desde el momento en el que comiencen las obras.

Grupo Cobra

El Ayuntamiento confirmó ayer la adjudicación a la empresa Cobra IS, del Grupo Cobra, adelantada por INFORMACIÓN a principios de agosto. La actuación llega tras seis años de anuncios del alcalde Eduardo Dolón (PP), una dilatada tramitación y un coste -a día de hoy- por encima de los 13,5 millones de euros.

Porque a la cantidad por la que se ha adjudicado de 8,2 millones de euros (IVA incluido), hay que sumar más 300.000 euros pagados por la redacción del proyecto, una cuantía similar por la dirección de obra y 4,3 millones de euros de la polémica operación de recompra con la que el Ayuntamiento recuperó lo que ya era suyo: el derecho de superficie de las tres plantas superiores del mercado de abastos. Una operación que se saldó con un beneficio de más de un millón de euros de dinero público para una empresa privada que había adquirido poco antes esos derechos a los propietarios.

Los últimos de La Plasa de Torrevieja / TONY SEVILLA

Con esta actuación se quiere zanjar una de las gestiones municipales más polémicas y cuestionadas de la historia reciente de la ciudad. En 1995 el Ayuntamiento entregó por un periodo de 50 años a una inmobiliaria la parcela municipal, en pleno corazón del casco urbano, para levantar un centro comercial. Para montar esa zona comercial con varias plantas se demolió el inmueble original de arquitectura tradicional del Mercado de Abastos -el que preservaron otras ciudades donde ahora funcionan los grastromercados-, de las que poco tiempo después sólo quedó actividad comercial del mercado de abastos municipal en la planta baja del nuevo edificio. La ganadora, Grupo Cobra, ha reducido el precio de licitación en un 8% sobre los 8,9 millones iniciales.

Grupo Cobra ha planteado un plazo de ejecución de 14 meses, reduciendo en 15 semanas el inicialmente previsto, con lo que el equipo de gobierno del PP, si la actuación no se complica porque sigue sin tener claro si va a adjudicar la concesión del nuevo espacio comercial municipal, espera presentar las obras terminadas en la antesala de las elecciones municipales de 2027.