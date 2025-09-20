Sanitarios del centro de salud del Acequión de Torrevieja piden condiciones dignas para el turno de Urgencias

El nuevo punto de atención continuada (PAC) del Centro de Salud del Acequión ha permitido desde principios de agosto rebajar la presión asistencial de las urgencias hospitalarias y del PAC del Centro de Salud La Loma, el único que realizaba este servicio en la ciudad de cien mil habitantes, y que atendía una media de 230 pacientes al día, con picos de hasta 340 en verano.

El nuevo servicio permite atender Urgencias médicas de forma ininterrumpida las 24 horas en fin de semana y de tres de la tarde a ocho de la mañana entre semana y rebaja el tiempo de respuesta de La Loma y el Hospital.

Sin embargo, como la prioridad de Sanidad era redistribuir la enorme demanda que se produce en verano en la ciudad, las condiciones materiales en las que abrió este servicio 24 horas de atención médica para el personal de los turnos de guardia son bastante precarias, según ha podido confirmar INFORMACIÓN de fuentes sanitarias.

Camas plegables y sala de juntas

La Conselleria de Sanidad improvisó unas dependencias para la guardia de los sanitarios que se distribuyen entre la sala de estar, donde se pueden preparar café y algunos alimentos, y la sala de juntas o de reuniones, lugar en el que se han ubicado dos camas plegables. Ambas se recibieron el primer día del servicio y tuvieron que ser desembaladas y montadas por los propios médicos y sanitarios.

Además, el personal que garantiza el PAC del Acequión ha tenido que poner de su bolsillo el dinero necesario para equipar mínimamente un mostrador que hace las veces de pequeña cocina con una cafetera, una tostadora, menaje y una pequeña nevera.

La zona de descanso no es un capricho. Los médicos y enfermeros llegan a ese turno después de una jornada laboral de mañana, que se extiende después en la propia guardia desde las tres de la tarde a las ocho de la mañana del día siguiente, durante 17 horas consecutivas más .

Una de las camas ubicadas en las sala de juntas del centro de salud del Acequión / INFORMACIÓN

Dotación

Este PAC del Acequión, puesto en marcha el 1 de agosto, cuenta con una dotación por guardia de dos médicos, dos enfermeros, un celador y un vigilante de seguridad -un refuerzo vital para este tipo de servicio-. Mientras que en La Loma el turno es de un médico y un enfermero más, además del celador y el vigilante.

Las mismas fuentes, que han trasladado estas deficiencias a los sindicatos, valoraron como positiva la medida de la Conselleria de Sanidad de abrir este punto de atención continuada porque redistribuye la presión asistencial que se concentraba exclusivamente en el Centro de Salud de la Loma y la puerta de Urgencias del Hospital Universitario, donde se registran unos picos de demanda muy importantes, no solo en verano.

Sin embargo, señalaron que aunque la prioridad de la Conselleria era este refuerzo "se podrían haber previsto las condiciones en las que se iba a llevar a cabo".

La gerencia del departamento se ha comprometido con el personal a mejorar estas condiciones habilitando una sala que antes era empleada por el personal de ambulancia y que ahora está repleta de enseres a modo de almacén, mientras no se ha pronunciado sobre estas críticas al ser preguntada por esta situación.

D. Pamies