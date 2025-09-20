Memoria, impunidad y colonialismo: XVIII Jornadas en el Campo de Concentración de Albatera

El próximo 27 de septiembre tendrá lugar la decimoctava jornada en torno al Campo de Concentración de Albatera, para tratar un tema soterrado durante décadas el robo de bebés y el Patronato de Protección a la Mujer bajo el título: Infancias robadas por el fascismo.

Tras la finalización de la guerra la dictadura franquista reprimió con saña a los vencidos: paredones, cunetas, torturas, cárceles, batallones de trabajos forzados, expolio económico a través de la Ley de Responsabilidades Políticas o por la simple vía de hecho. Pero el robo de los fascistas a los republicanos no se ciñó a bienes y propiedades, se extendió al robo de sus hijos.

Miles de mujeres republicanas poblaron las cárceles franquistas, muchas parieron en estos antros, otras dieron a luz mientras sus compañeros estaban encarcelados, habían sido fusilados, muertos en la guerra o marchado a un exilio forzoso. Como los fascistas no reconocieron los matrimonios civiles de la República estas mujeres no eran ni esposas ni viudas y en la repugnante semántica de los vencedores del 18 de julio estos niños eran ilegítimos.

El gen rojo: cómo el franquismo justificó el robo de niños

El psiquiatra de cámara del fascismo Antonio Vallejo Nájera elaboró la teoría del gen rojo, el Mengele español consideraba el marxismo una tara y la forma de romper su transmisión era la eugenesia positiva separando a las madres “rojas” de sus hijos y que fueran educados por familias de “bien”, acendradamente católicas y afines al régimen. Esta tesis fue el germen de la trama de bebés robados que se extendió hasta la década de los 90.

Según el auto del Juzgado Central de Instrucción nº Cinco de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños y niñas robados desde el 17 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1951. Pero la sustracción de niños a sus madres biológicas continuó muchos años después con la cooperación necesaria de la Iglesia Católica.

Entrega de 81.000 firmas en el Congreso de los Diputados en apoyo de la Proposición de Ley sobre «bebés robados» en el Estado español: desaparición forzada de menores. / Información

Con el tiempo cambiaron las motivaciones que fundamentaban los robos, en los años 50 y 60 ya no era apartar a las hijas e hijos de sus familias rojas, era la adecuación de las conductas femeninas al estrecho marco de la moral nacional católica.

El Patronato: represión moral y tráfico de recién nacidos

Papel esencial el que jugó en este campo el Patronato de Protección a la Mujer creado en 1941 y que alargó su vida institucional hasta 1984. Con base en la teoría de Vallejo Nájera de que “el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal”, el Patronato supervisó la conducta sexual y social del género femenino. Miles de chicas que no se encuadraban en el modelo de “ángel femenino” de la familia católica, fueron internadas en centros del Patronato que constituían verdaderas cárceles en manos de órdenes religiosas como las Adoratrices o las Oblatas, a las chicas que ingresaron embarazadas en estos lóbregos centros, les robaron los bebés para su venta a familias pudientes para salvaguardarlos del peligro de sus madres.

Exhumación de bebés. / Información

La etapa final del robo de bebés ya no necesitó de coartada ideológica, estaba montada la cadena de robos y se trataba de aprovecharla por clínicas, monjas y médicos venales. Eso sí las víctimas siempre fueron familias humildes.

Palestina, Sáhara y los últimos fusilamientos: una misma impunidad

Este texto sobre infancias robadas lo escribimos en 2025 y tenemos la responsabilidad ética de denunciar enérgicamente las infancias asesinadas en Palestina por el genocidio sionista, miles de niños asesinados, mutilados y sometidos a una hambruna planificada en una operación de limpieza étnica sin precedentes por el supremacismo racista de Israel con la complicidad cobarde de la Unión Europea.

Este año es también el 50 aniversario de la entrega del Sahara a Marruecos. El 16 de Octubre de 1975 el Tribunal de la Haya falló a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, ese mismo día Hassan II anunció la ocupación del Sahara. El aún príncipe heredero de Franco pactó secretamente con los norteamericanos la venta del Sahara a cambio del apoyo yanqui a su coronación, incumpliendo todos los compromisos internacionales del estado español como potencia administradora.

La jornada tendrá lugar el 27 de septiembre, en el 50 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo: cinco jóvenes luchadores antifascistas —Jon Paredes, Ángel Otaegi, Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz— fueron ejecutados ese día. / Información

Esta despreciable actuación del Borbón Juan Carlos todavía cuenta hoy con la protección de la Ley de Secretos Oficiales firmada por Franco y que ningún gobierno del régimen del 78 ha derogado.

La jornada tendrá lugar el 27 de septiembre 50 aniversario de los últimos fusilados por el franquismo. Ese día la bestia fascista clavó su negro aguijón de muerte en 5 jóvenes luchadores antifascistas, Jon Paredes, Ángel Otaegi, Humberto Baena, José Luís Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Como no podía ser de otra manera, el genocida Franco murió matando como lo venía haciendo desde 1936. Consejos de guerra sumarísimos dictaron las sentencias de muerte que firmó el Caudillo, todos los oficiales y jefes que los integraron continuaron su carrera en la monarquía, alguno llegó incluso a teniente general gobernando el PSOE.