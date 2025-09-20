No, este no es el suspenso más rápido de la historia del examen conducir

"Cuando quieras puedes salir y hasta que yo te lo diga ve donde tú quieras", dice el supuesto examinador de la DGT. La joven conductora, Lucía, arranca desde el aparcamiento y se incorpora a la vía sin indicarlo con el intermitente -falta leve- y enfila la calle en sentido contrario -falta eliminatoria-. Suspendida. Fin del video de 23 segundos.

Pero no es suspenso todo lo que reluce. El señor de bigote que aparece sentado en la parte trasera del coche enfocado por una cámara interior y que da la orden a la aspirante a conductora no es, sin embargo, ningún examinador de la Dirección General de Tráfico. Es Aurelio Murcia, un conocido empresario de Bigastro profesor y propietario de varias autoescuelas y, a la sazón, uno de los protagonistas de este video promocional donde se simula una catastrófica prueba práctica del carné de conducir. La supuesta conductora novel, la actriz y bailarina ilicitana Lucía Ortiz (@luciasortiz_), en realidad ya aprobó hace unos años el carné. Como copiloto, en el papel de profesor -aunque lo es también en la vida real, además de influencer en la vertiente de la formación vial-, encontramos a Edén Díaz.

Viral

La pieza suma 50.000 likes en @aprobadoalaprimera, una cuenta de Instagram impulsada por Edén y dedicada al mundo de la formación en el carné de conducir que cuenta con más de un millón de seguidores. Es solo uno más de los muchos videos promocionales de "Aprobado a la primera", creados ex profeso para la variante de los cursos intensivos on line, en los cuales se escenifican errores y situaciones comunes en las que se suspende.

En la misma cuenta se aclaraba rápidamente en el segundo comentario que lo que aparece en las imágenes se trata de una simulación. Pero eso ha dado igual. El video se ha hecho viral y las reacciones a su contenido son idénticas.

Todo el mundo se sorprende y da por bueno que se trata de una situación de examen real. Lo que es solo una escenificación se da por auténtico. Y funciona, porque nadie quiere romper el encanto. Tampoco los medios de comunicación.

Digitales nacionales, regionales, deportivos y hasta especializados en información económica, entre otros muchos, han recogido la pieza. En algunos casos acompañados de largos textos de redacción que resultan de auténtica fantasía narrativa aunque, eso sí, muy alejados de la realidad.

Fulminantes

Como curiosidad Aurelio Murcia explica a INFORMACIÓN que ha estado presente en suspensos fulminantes mucho más rápidos que el recreado en esta fugaz pieza para las redes sociales.

Conductores que, en el momento crítico de empezar el examen no logran mover un centímetro el coche por quedar encajonados en el aparcamiento, o aquellos que ni tan siquiera arrancan el coche tras varios intentos.

De concejal a empresario de autoescuelas

Este empresario es un viejo conocido de la política local de la Vega Baja. Entre 2007 y 2019 ejerció como concejal en Bigastro, con el PP en la oposición, y después como independiente llegó a ser teniente alcalde. Explica que se hizo profesor de autoescuela para poder seguir estudiando y licenciarse en Filosofía y Letras, a principios de los años 70.

Luego se dedicó a la promoción inmobiliaria con bastante éxito. Pero la política local, que ejercida casi siempre desde la oposición no da para más, y la crisis del ladrillo, le obligaron a reiventarse y retomar no solo aquella profesión de la juventud. En 2013, puso en marcha su primera autoescuela en Torrevieja. Otra en Pilar de la Horadada y una tercera en Elche. Además, gestiona otras dos autoescuelas online, todas englobadas bajo la marca waygoautoescuelas.

El profesor, que aparece en muchas más piezas que promocionan sus empresas de enseñanza de conducción en redes, señala que el video no deja de ser clásico ejemplo de lo que nunca debe hacerse al volante.