Orihuela estrena el Tardeada con un seguimiento multitudinario y conexión con las bandas indie

Orihuela saboreó este sábado el día grande de su Tardeada, una iniciativa que ha tratado de dinamizar a la ciudad como sede de un festival de música en directo como ya llevan tiempo apostando otros municipios de su entorno.

Ya a últimas horas de la tarde los diseminados próximos al recinto de Los Huertos se llenaron de conductores buscando aparcamiento y se barruntaba expectación ante una cita que puede comenzar a labrar una fecunda trayectoria. No en vano, era el último día estival, la noche fue tropical (el termómetro apenas bajó de los 22 grados) y en los momentos cumbre del festival se multiplicaron las colas para lograr una bebida.

El marchamo oriolano de bandas como Glaziar (con los fundadores de Gremio DC y con versión de República incluida) y los dj's que amenizaron la espera entre los shows (Las Hienas, Arnicoco, Deuve y Solar dj's) se entrelazó con propuestas nacionales de gran tirón, como los bilbaínos Shinova, que pese a haber actuado en Elche en julio volvieron a demostrar su magnetismo.

Los Huertos

Ejemplo de grupo local que ha trascendido de lo lindo es sin duda Varry Brava. Pugnaron por ir a Eurovisión, pero prácticamente nacieron en el recinto Ferial de Los Huertos, sede del Tardeada. En este coso, ora recinto de mercados ora trampolín de sueños, vencieron en 2009 un concurso de bandas locales que les supuso el primer impulso de su carrera, punto de giro en su trayectoria vital sobre el que reflexionaron ampliamente ahora que se van a tomar un año sabático en cuanto a actuaciones en directo.

Entre las diferentes dedicatorias (a su primer manager Oli o a sus excomponentes Fran y Fede Gas), Varry Brava rompieron una lanza por la música en directo, citaron expresamente locales como La Gramola, así como discotecas de célebre trayectoria de la zona, y descifraron una de las claves del éxito de estos festivales: el público es tan protagonista como los propios artistas.

Marlena

Así es en la era contemporánea de estos eventos, donde no sólo se brinda maquillaje y peluquería festivalera a los asistentes, sino que estos mismos son prescriptores de la fervorosa experiencia integral (música, outfit, risas, vivencias, reencuentros, gastronomía) a golpe de foto, storie o reel en las redes sociales de manera síncrona y diacrónica.

Marlena, con su actual batidora de diferentes sonidos, conectó en todo momento con el público. La complicada tarea de abrir el escenario, por las horas y el calor, fue para el desenfado y la alegría de los canarios Efecto Pasillo, seguido del oficio de los jerarcas del pop alternativo patrio, la Habitación Roja. Los de la Eliana, al igual que Dorian, otros de los puntales de la noche, ya habían actuado en Orihuela en otras ocasiones. Pero no formando parte de un concepto de festival tan amplio. De ahí la novedad de una Tardeada que dejó ganas de más. Volviendo a las palabras de Varry Brava, cabe apostar por la música en directo.

Curiosidad

Lo cierto es que Orihuela se dio un baño de multitudes con la sensación de que el territorio festivalero puede ser un interesante vergel por explotar, teniendo también en cuenta las desventajas estructurales (escasez de plazas hoteleras por ejemplo) ante otros competidores, pero teniendo en cuenta que la comarca (y los territorios aledaños) tienen una gran pasión por la música... y la fiesta.

Está claro que muchos de los asistentes apenas conocían a los grupos... pero acudieron a la llamada y la curiosidad del "sarao". Y la larga tradición local de talento tanto a los instrumentos como a los platos fue notoria, ya que la variedad de las sesiones de los Dj's encendió al público en todo momento.

La retrospectiva de Varry Brava hacia 2009 y su anhelo por un futuro inmediato trufado de oportunidades y de conciertos para las bandas, con fomento de la cultura y apoyo institucional, podrían ser el mejor corolario de esta tardeada.

Paso firme

En definitiva, esta Tardeada puede haber sido un paso firme para sentar bases de próximas iniciativas culturales porque en esta tierra hay calidad y talento de sobra para ello, y el porvenir de la actividad cultural pasa por este tipo de apuestas.

Con las primeras horas del otoño en ciernes, caminando entre acequias, brazales y azarbes, regresaron a sus vehículos algunos de los conductores más avezados, que no habían podido aparcar más cerca del recinto en las horas punta, pero que supieron encontrar los vericuetos de la huerta oriolana para estacionar.

Seguro que muchos con un gran sabor de boca y la ilusión en mente de una Tardeada 2026 que crezca a partir de las señas de identidad propias combinadas con el aire fresco de los grandes festivales. Pero sin olvidar esos guiños a lo más nuestro. Como la espalda de las camisetas de muchos componentes de la organización, que proclamaba un terruñero "Sagalico/a a su servicio".