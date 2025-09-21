TORREVIEJA
El Taibilla sustituirá el fibrocemento del ramal que abastece de agua a Torrevieja
La entidad pública invertirá tres millones de euros en el tramo central entre Los Montesinos y El Chaparral porque la actual conducción es insuficiente para asumir la demanda, lo que provoca averías
Torrevieja recibe al año del orden de 12 hectómetros cúbicos de agua potable para garantizar su suministro. Tras los baches de abastecimiento que supusieron la crisis del ladrillo entre 2008 y 2014, con un descenso puntual de población, y el covid de 2020, y pese a la mayor concienciación en el ahorro y eficiencia de la red, el volumen de agua abastecido por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) a la ciudad sigue creciendo.
Plazo
En comité ejecutivo de esta entidad pública que depende del Ministerio para Transición Ecológica va a invertir 2.965.914 euros en la sustitución de uno de los tramos principales de la canalización subterránea que permite abastecer a la ciudad turística. Ese presupuesto cuenta con una aportación de fondos europeos del 60 % del total de la inversión y un plazo de ejecución de 12 meses.
La actuación pretende la renovación de uno de los tramos más importantes del ramal de Torrevieja, a lo largo de dos kilómetros, entre el polígono industrial de Los Montesinos y la urbanización La Siesta, ya en Torrevieja, entre las dos lagunas. La infraestructura, que afecta al área con varias figuras de protección ambiental entre las lagunas de Torrevieja y La Mata, se ha diseñado para mejorar el sistema de abastecimiento, sustituyendo las conducciones de fibrocemento por una nueva de más de medio metro de diámetro de fundición dúctil debido a los constantes problemas de suministro «que presentan las existentes». Se trata de averías provocadas por la enorme demanda de agua que necesita cubrir ese ramal.
Fuentes de la entidad pública matizaron que el principal objetivo de la inversión es mejorar esa capacidad de transportar más caudales. El fibrocemento está prohibido desde 2001 por la legislación pero el principal material de este tipo de conducciones en los años 60 y 70. El agua llegó por esa tubería a Torrevieja a través de la MCT en 1972.
El objetivo
«La obra no se hace para sustituir el fibrocemento, pero se aprovecha para retirar un material que ya no se puede utilizar», recordaron las mismas fuentes para añadir que en los controles en tiempo real del agua que realiza el Taibilla nunca se han producido incidencias en la composición del agua por la presencia de fibrocemento, que solo es peligro al ser degradado, en situaciones muy concretas.
La sustitución del trazado contempla alguna actuación especial como el cruce de la carretera autonómica CV-945 mediante una hinca de acero y la reposición de servicios agrícolas. Además de aprobar el proyecto y comenzar su licitación, el organismo público también ha comunicado a los municipios afectados, en especial el de Torrevieja, pero también Los Montesinos, las expropiaciones de terrenos necesarios para llevar a cabo las obras.
La mayor parte de ellas son de carácter temporal y afectan a unos diez mil metros cuadrados. Este proyecto forma parte de una batería de inversiones millonarias que está autorizando la MCT en los últimos meses en toda su red de distribución a ochenta localidades de Alicante, Región de Murcia y Albacete. Entre ellas una treintena del sur y centro de la provincia, como Alicante, Elche, Crevillent o Santa Pola y los 27 municipios de la Vega Baja.
Garantía económica
Aunque el primer ramal del Taibilla que comenzó a suministrar agua potable a Torrevieja se puso en marcha en 1972 solo la inversión constante en nuevas conducciones permitió que estuviera totalmente normalizado desde finales de los ochenta. Porque no solo era fundamental contar con la red de abastecimiento. También el agua para llenarla. Y hasta 1979 el caudal la garantizaba exclusivamente el río Taibilla, un afluente del Segura que discurre por la provincia de Albacete. Pero era insuficiente en sequías extremas. En 1979 comenzaron a recibirse los aportes del trasvase Tajo-Segura y desde ese momento, con la garantía de agua, se disparó la actividad de promoción turístico residencial hasta la fecha en toda la comarca. En especial, en los municipios de primera línea de costa. A esos aportes se suman desde 2013 los del agua desalada.
El nuevo depósito subterráneo de reserva de recursos hídricos de Vistabella costará 23 millones
El segundo depósito subterráneo de almacenamiento de agua potable de Vistabella en Jacarilla contempla un presupuesto de 23 millones de euros, con una financiación al 60 % de fondos europeos, con 11,5 millones de euros. Como avanzó INFORMACIÓN, la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con la llegada de esos fondos europeos, ha podido rescatar el proyecto de construcción de este segundo depósito de almacenamiento, réplica del que ya existe en la misma zona y que recoge tanto los aportes de agua potabilizada del embalse de La Pedrera, procedente del trasvase Tajo-Segura como la producción de agua desalada del mar de la planta de Torrevieja.
El proyecto nació en 2020 y ha estado paralizado desde entonces por problemas de financiación. Se trata de un depósito semienterrado situado junto al actual y de idéntica capacidad de 65.000 metros cúbicos, ubicado en altura en la sierra de Benejúzar para aprovechar el envío de agua por gravedad. La MCT pretende financiarlo con fondos Feder de la Unión Europea.
Según la MCT, el depósito de almacenamiento garantizará el abastecimiento como mayor eficiencia al área metropolitana de Murcia y buena parte de la provincia de Alicante está comprometida debido a la escasez en su capacidad de regulación, que es de «solo unas horas».
La operación está cofinanciada por el fondo europeo Feder dentro del Programa Operativo 2021-2027. La idea es que la entidad de gestión del agua potable cuente con un respaldo para picos de demanda o averías a la hora de almacenar el agua desalada de Torrevieja y de otras desaladoras como la de San Pedro, aunque en estos momentos casi el 100 % de la desalación de la planta torrevejense, 83 hectómetros cúbicos anuales, se destina al riego de la agricultura intensiva de comunidad del trasvase Tajo-Segura.El abastecimiento urbano por parte de la planta de Torrevieja solo sería preferente en caso de sequía extrema.
