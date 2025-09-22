La Cátedra del Agua de Alicante llevará a Madrid la gravedad del impacto del recorte del trasvase

La Cátedra del Agua, en la que participa la Universidad de Alicante junto a la Diputación Provincial, ha organizado el 26 de septiembre en Madrid una jornada sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura centrada en el enorme impacto que el aumento de los caudales ecológicos y la prohibición de captación de recursos hídricos de masas de aguas subterráneas sobreexplotadas tendrá en los envíos de agua a los regantes de Alicante, Murcia y Almería. En esta ocasión la reivindicación ha escogido un escenario académico y técnico: el Instituto de la Ingeniería de España.

La voluntad de la Cátedra del Agua es que el debate y la reclamación del mantenimiento del trasvase salga del entorno más inmediato de Alicante con el objetivo de presentar el recorte, que tendrá su impacto más relevante desde 2027, como "una cuestión de Estado".

El caudal ecológico del Tajo, fijado en 6 m³/segundo en 2022, se elevó a 7 este año y será de 8,6 m³/segundo a partir de 2027. Según los informes de la Cátedra del Agua y del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS), el aumento supone una merma mínima del trasvase anual destinado a los regantes de cien hectómetros.

Plan de cuenca

Esta subida de los caudales ecológicos aprobada por decreto con la revisión del Plan de Cuenca del Tajo en enero de 2023 supone a su vez la revisión de las actuales normas de explotación que regulan los envíos a Alicante, Murcia y Almería en función de las reservas en los embalses que alimentan el acueducto en la cabecera del Tajo. Según los propios expertos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que informan al Ministerio para la Transición Ecológica, el aumento de los caudales ecológicos supone un recorte del 50 % del trasvase. De la media de 210 hectómetros cúbicos trasvasados anualmente para el regadío en los últimos 46 años se pasaría como máximo a cien.

Calidad de las masas de agua subterráneas

La prohibición de la captación de aguas subterráneas para mejorar tanto su calidad como sus caudales, impuesto por la interpretación de la normativa marco del agua europea que realiza el Gobierno de España, supondría una reducción de aportes de más de 200 hectómetros anuales. En este caso, se trata de una situación que afecta especialmente a la Región de Murcia, y en menor medida, a Alicante.

La jornada, bajo el título "Adaptación y resiliencia frente a los cambios en sus reglas de explotación", contará con algunos de los mayores expertos y especialistas conocedores de la infraestructura que permite sostener una parte muy relevante de la economía agrícola de los territorios que riega, además de garantizar el abastecimiento urbano que, en un principio, no se vería afectado por las nuevas reglas de explotación.

Coordinación

Bajo la coordinación de la directora de la Cátedra del Agua, Inmaculada López Ortiz, participarán los profesores Francisco Cabezas, profundo conocedor de la evolución de las reglas de explotación del acueducto; y el director del Instituto Universitario del Agua, Andrés Molina, con una reflexión jurídica sobre el decreto de aumento de los caudales ecológicos que figura en la aprobación del nuevo plan de cuenca del Tajo desde enero de 2023.

Además, participará Francisco Flores, exdirector de Planificación del Plan Hidrológico del Tajo, y el profesor economista de la Universidad de Alcalá Alberto del Villar Flores, estrecho colaborador con la Cátedra del Agua, que abordará el impacto económico de los caudales ecológicos sobre la economía del sureste.

Está prevista la presencia de una representación relevante tanto de cargos de los regantes a través del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura, como de sus representantes en Alicante, además de diputados nacionales de esos territorios.

Sifón del postrasvase Tajo-Segura entre las sierras de Orihuela y Hurchillo. Las conducciones envían agua desde el trasvase al embalse de La Pedrera / Tony Sevilla

El Miteco no sabe, no contesta

La movilización del sector de las empresas agrícolas para preservar la esencia del trasvase se produce en un momento en el que el Miteco sigue sin mover ficha, tras haber anunciado antes del verano que iba a aprobar el decreto de las nuevas reglas de explotación.

El Gobierno justifica el aumento de los caudales ecológicos en las resoluciones judiciales que instaban a fijarlo en el Plan de Cuenca y el cambio climático, con nuevos recursos a través de la aportación de agua desalada.

En el Plan se aseguraba que desplegaría medidas en Alicante, Murcia y Almería para cubrir la reducción de caudales, pero esa alternativa, expresada en la construcción de dos grandes desaladoras en Águilas (Murcia) y en la Vega Baja que complementen a las actuales, ni tan siquiera cuenta con anteproyectos, cuando requerirán de más de cuatro años de construcción. Tampoco ha avanzado en la reducción del coste energético de la desalación con nuevas plantas solares ni en la conexión de la planta desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, con el interior de la Región de Murcia y Riegos de Levante Margen Izquierda en Alicante. El único proyecto en marcha es la ampliación de la desaladora de Torrevieja que pasará a producir de algo más 80 hectómetros anuales actuales a 120. Los regantes señalan que además no el Gobierno no está en condiciones de acelerar esos proyectos por falta de financiación al limitarse a gestionar con los presupuestos generales prorrogados.