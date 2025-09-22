Almoradí instala seis radares disuasorios en sus accesos

Almoradí ha instalado seis radares pedagógicos -o disuasorios- en los accesos al municipio. Estos dispositivos no sancionarán, sino que informarán a los conductores de su velocidad en tiempo real, ayudando a reducir la velocidad de circulación dentro de la localidad, un proyecto que se enmarca bajo la estrategia de mejorar la seguridad vial, según ha explicado el concejal de Seguridad, José Antonio Latorre.

El plan "Almoradí sostenible, digital e integrado", para controlar y perseguir conductas incívicas, cuenta con un presupuesto de 390.000 euros, que está financiado al 50% por el Ivace, para instalar también cámaras de seguridad y de tráfico. En concreto, 21 dispositivos -aún sin definir el lugar- que se suman a los 60 ya existentes desde 2022, que han servido para detectar infracciones de tráfico", así como para investigaciones por parte de la Policía Local y la Guardia Civil.

Este tipo de radares funcionan mediante un sistema de colores: el verde indica que la velocidad es adecuada, siempre que se respete el límite de 30 kilómetros por hora establecido para circular dentro del municipio, mientras que el color rojo alertará de una velocidad excesiva. Esta señalización visual pretende llamar la atención de los conductores de forma clara e inmediata, favoreciendo una respuesta más rápida y segura.

Nuevo radar móvil

En el marco de esta estrategia para hacer frente a los problemas de exceso de velocidad, se ha dotado además a la Policía Local de un dispositivo TruCAM II, un radar de última tecnología. El TruCAM II es uno de los mejores cinemómetros del mercado, más compacto, menos visible y con un margen de error muy reducido. El radar, con tecnología láser, puede captar de forma nítida los vehículos a una distancia de hasta 150 metros y puede medir dos carriles en direcciones opuestas simultáneamente. Su reducido tamaño lo hace manejable y versátil al poderse colocar en cualquier lugar sin influir en las maniobras evasivas de los conductores. Así, su tecnología digital permite obtener información de cada infracción con detalle, tanto de la velocidad como de otras infracciones como el uso del móvil al volante o la no utilización del cinturón de seguridad.

La alcaldesa visita las instalaciones donde los policías reciben formación sobre el nuevo radar móvil / Información

Los agentes ya están recibiendo formación para usar este nuevo radar. La alcaldesa, María Gómez, que ha visitado las instalaciones policiales, ha manifestado que "con la puesta en marcha de estos radares buscamos crear un entorno más seguro", subrayando que "no se trata de sancionar, sino de educar y concienciar para que, entre todos, podamos hacer de Almoradí un municipio más seguro y amable".

En este sentido, la regidora ha concluido que "es un gran avance que nuestra Policía Local pueda contar con este tipo de herramientas de última generación, que nos ayuden a mejorar la seguridad vial en nuestro municipio".