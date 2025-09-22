El bipartito de PP y Vox en Orihuela se tumba sus propias propuestas

La Corporación municipal de Orihuela ha celebrado este lunes las comisiones previas que fijan el orden del día del pleno del jueves con dos propuestas sobre la mesa por parte del bipartito de PP y Vox que ambas formaciones se han tumbado mutuamente ante la estupefacción de la oposición, que ha criticado que ni siquiera tengan pactado el voto con sus socios de gobierno.

De un lado, han planteado la solicitud de compatibilidad, la segunda que pide, del ejercicio del cargo de María del Carmen Portugal (Vox) como concejala con dedicación exclusiva con la actividad de docente en el grado y máster oficial en organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales durante el curso académico 2025-2026 en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y Relaciones Institucionales, que está adscrito a la Universidad Miguel Hernández. En concreto, los miércoles de octubre a enero en horario de 16 a 19 horas y los lunes de febrero a junio de 16 a 20 horas, con una retribución bruta anual de 7.050 euros.

El propio texto indica que a tenor del horario y el número de clases, se entiende que la actividad prevista de la edil fuera del Ayuntamiento tiene carácter residual o marginal, por lo que no debe menoscabar en absoluto los cometidos y funciones que conlleva su delegación de competencias como concejala -gestiona Familia y Estadística-, por la que percibe un salario de dinero público de 50.500 euros.

Además, se justifica que la retribución total entre ambas actividades asciende a 59.335 euros, no superando la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de director general (de 70.740 euros) ni la del puesto principal (como concejala) incrementada en un 30% (para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente): 67.970 euros.

Sin embargo, Leticia Pertegal, de Cambiemos, ha desvelado en la comisión que Portugal podría haber vulnerado la compatibilidad anterior al haber dado clase en otros dos centros más, en la UNED y en la UCAM, aparte de en los autorizados por los que se le aprobó anteriormente la compatibilidad, en ese caso con el beneplácito del PP, que ahora se ha abstenido.

Portugal podría haber vulnerado la compatibilidad anterior al haber dado clase en otros dos centros más

La edil y portavoz de Cambiemos ha manifestado que "es intolerable que esta concejala ejerza presuntamente como docente en universidades por las que no se le ha otorgado la compatibilidad". En este sentido, ha recordado que Portugal tiene reconocida la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Ya se le otorgó en el pleno de octubre una compatibilidad para ejercer la docencia: "Pese a ser legal es inmoral", ha recalcado.

Construcción

De otro lado, el PP ha llevado la modificación de la ordenanza municipal del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con un precio unitario por metro cuadrado construido que lleva congelado desde 2008, para elevarlo en un 60%.

El módulo de referencia pasará de los 500 euros por metro cuadrado construidos vigente en estos momentos a 797 euros/m2 al margen del tipo de vivienda.

Vox, que ya se abstuvo en la junta de gobierno por la que pasó la modificación de la ordenanza, ha vuelto a hacer lo propio, al igual que hizo, por otra parte en el tasazo de las basuras, que salió adelante con el acuerdo alcanzado entre populares y socialistas después de que se aceptaran en el último momento las propuestas del PSOE para incluir bonificaciones.

También en este caso los socialistas han presentado enmiendas a la propuesta para que haya rebajas en determinados casos, pero por el momento han sido rechazadas. Por ejemplo, han propuesto una reducción del porcentaje del 4% al 3,50%. Además, se aplicaría un 1% para obras de instalación de ascensores y para todas las obras en el casco histórico. Asimismo, plantea un aumento progresivo para evitar una subida abrupta: el nuevo valor de referencia se implementaría de forma gradual a lo largo de cinco años, con una progresión anual del 9,3%. En cuanto a bonificaciones, se incluyen descuentos de hasta el 95% para proyectos de interés social, cultural o histórico-artístico, instalaciones de energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos; del 90% para obras que mejoren la accesibilidad, y del 95% para la rehabilitación y construcción de viviendas en diferentes áreas geográficas y para fomentar la vivienda asequible.

La edil socialista Milagros Lacárcel ha criticado que el PP siga adelante con un texto que contiene errores y plantea dudas, con "una propuesta que es meramente recaudatoria". Así, ha subrayado que la interventora ya alertó cuando se aprobaron los presupuestos que el cálculo del gobierno estaba muy por encima de lo efectivamente recaudado en los últimos ejercicios, y "está claro que necesitan de este incremento para salvar sus propias cuentas, aunque esto suponga hacer lo contrario que prometieron en campaña, no subir ningún impuesto".

Desde el PSOE han concluido que "este gobierno sigue sin trabajar de una forma seria: lo ocurrido hoy no es un episodio más, es la muestra de que no trabajan en equipo y ante el riesgo de verse afectada una formación por otra optan por votar en contra de lo que ellos mismos plantean".