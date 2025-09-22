El Consell declara de emergencia las obras en el IES Las Espeñetas de Orihuela
La Generalitat destina 159.611 euros para el apuntalamiento y ventilación del forjado sanitario del instituto
El Consell ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras en el IES Las Espeñetas de Orihuela y en el CEIP Reina Sofía de Petrer por un importe total de 471.734 euros.
En concreto, ha aprobado por el procedimiento de urgencia destinar 159.611 euros para llevar a cabo el apuntalamiento y ventilación de la totalidad del forjado sanitario en el IES Las Espeñetas.
Este centro se amplió en 2022, con cargo al Plan Edificant de la Generalitat y con un presupuesto de 1,2 millones de euros, para acabar con los barracones y adecuar espacios docentes para su nuevo uso. La intervención incluyó la construcción de cinco aulas adicionales de Bachillerato, más una de música, baños y cafetería.
En cuanto a la actuación en el centro de Petrer tiene como fin la demolición y reconstrucción del cerramiento exterior de la fachada y la cubierta del aulario de infantil, debido a que se han detectado grietas, tal y como han constatado los Servicios Territoriales de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y el Ayuntamiento de Petrer.
Ante esta situación, la conselleria ejecutará de forma inmediata las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad de la fachada, con un presupuesto de 312.122 euros.
