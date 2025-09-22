El Consell declara de emergencia las obras en el IES Las Espeñetas de Orihuela

El Consell ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras en el IES Las Espeñetas de Orihuela y en el CEIP Reina Sofía de Petrer por un importe total de 471.734 euros.

En concreto, ha aprobado por el procedimiento de urgencia destinar 159.611 euros para llevar a cabo el apuntalamiento y ventilación de la totalidad del forjado sanitario en el IES Las Espeñetas.

Este centro se amplió en 2022, con cargo al Plan Edificant de la Generalitat y con un presupuesto de 1,2 millones de euros, para acabar con los barracones y adecuar espacios docentes para su nuevo uso. La intervención incluyó la construcción de cinco aulas adicionales de Bachillerato, más una de música, baños y cafetería.

Finalizan las obras de ampliación del IES Las Espeñetas de Orihuela / Tony Sevilla

En cuanto a la actuación en el centro de Petrer tiene como fin la demolición y reconstrucción del cerramiento exterior de la fachada y la cubierta del aulario de infantil, debido a que se han detectado grietas, tal y como han constatado los Servicios Territoriales de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y el Ayuntamiento de Petrer.

Ante esta situación, la conselleria ejecutará de forma inmediata las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad de la fachada, con un presupuesto de 312.122 euros.