El depósito del mobiliario del Palacio de Rubalcava de Orihuela en Salesas deja una factura de más de 250.000 euros

El Palacio de Rubalcava Museo de la Ciudad de Orihuela, tal y como se llamará a partir de ahora, ya luce como nuevo tras múltiples avatares. Las obras, que han tardado casi un año y medio más de lo esperado y 700.000 euros más, arrancaron en marzo de 2023 de la mano de Actúa con un plazo de ejecución de un año y dos meses por 3,8 millones de euros, una cifra que ha superado los 4,5 millones por un cambio del sistema de consolidación de la cimentación una vez que se vio que la solución inicial que se había proyectado no se podía ejecutar.

Queda poco, probablemente en octubre, para que se realicen jornadas de visita para recorrer cada rincón de este edificio histórico que ha dejado atrás su estado de abandono y decrepitud que le valió en 2016 para entrar en la Lista Roja de Patrimonio de la asociación Hispania Nostra por correr el riesgo de no poder mantenerse en pie, ofreciendo de nuevo en todo su esplendor sus lujosos salones y estancias que acogieron importantes recepciones institucionales y eventos, entre ellos muchos enlaces civiles.

El Ayuntamiento lo compró en 1981 para el disfrute de los oriolanos. En ese mismo año se instaló la Oficina Municipal de Turismo, ocupándolo hasta 2008, cuando lo tuvo que abandonar por su mal estado.

Desde entonces, gran parte de su mobiliario se ha conservado en las Salesas. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, no fue por caridad. Las arcas públicas han tenido que desembolsar en estos años unos 250.000 euros.

En noviembre de ese año, la madre superiora del Monasterio de la Visitación de Santa María, de las hermanas Salesas, a la vista de la necesidad del desalojo inmediato del palacio, con motivo de las obras de reparación de las cubiertas, ofreció un local dentro del convento, de unos 400 metros cuadrados, como almacén de mobiliario, cuadros y demás objetos de carácter histórico artístico por el precio de 12.000 euros anuales (sin IVA).

Días después, la junta de gobierno, bajo el mandato de Mónica Lorente, aprobó el contrato de alquiler desde el 1 de diciembre por el plazo de un año, prorrogable de año en año hasta que acabasen las obras de reparación. Al final, más de 15 años o 190 meses a razón de más de 1.000 euros por mensualidad, con una actualización de la renta conforme al índice de precios de consumo. De hecho, en febrero de 2013, el Obispado, en calidad de nuevo propietario del monasterio, remite un escrito en el que reafirma el contrato y reclama el ingreso mensual de 1.286 euros, llegando a alcanzar los 1.500.

Una de las estancias del palacio, ya remodelado / Información

Además del gasto que ha supuesto guardar el mobiliario durante tanto tiempo, hay otro escollo. La interventora del Ayuntamiento ha propuesto un reparo suspensivo de las facturas de este arrendamiento, emitidas por el Obispado, por los importes de 3.000 euros correspondientes a mayo y junio de este año. La Intervención señala irregularidades como que en ningún caso podrá producirse la prórroga del contrato por el consentimiento tácito de las partes, en base a la Ley de Contratos del Sector Público.

También indica que carece de requisitos y trámites esenciales, como el oportuno expediente administrativo. Además, no consta ningún informe para determinar el precio actual acorde al mercado o la propuesta de revisión, ni un estudio de mercado.

Fachada del palacio tras su rehabilitación / Información

Gran parte de los objetos que albergaba el palacio ya están de vuelta en su sitio, por lo que el Ayuntamiento no tendría la necesidad de continuar con el alquiler, a no ser que tenga más bienes depositados. En cualquier caso, este tipo de reparo en el que la Intervención muestra su desacuerdo lo paraliza y obliga a la Administración a solventar las objeciones, y de paso dar un armazón de garantías al depósito que evite posibles sorpresas.