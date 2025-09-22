Los Montesinos presenta la programación de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha dado a conocer la programación oficial de las Fiestas Patronales 2025, un extenso calendario que suma más de una treintena de actividades pensadas para todas las edades y "para satisfacer muy diversos gustos", según el Consistorio. El programa de fiestas incluye novedades, ajustes en horarios y la permanencia de tradiciones "muy queridas por el municipio".

Charangazo

La programación comprende actividades desde el sábado 27 de septiembre con el esperado “charangazo” (el particular `chupinazo´ de la localidad) y se alarga hasta el 28 de octubre, con actividades diurnas y nocturnas para niños, jóvenes, adultos y mayores. En términos generales habrá actos religiosos, culturales, deportivos, conciertos, actividades infantiles…, algo que permitirá que los vecinos y visitantes encuentren cada día una propuesta para disfrutar.

José Ángel Vallejos, concejal de Fiestas, ha señalado: “Estamos satisfechos con esta programación. Hemos escuchado las sugerencias de vecinos y colectivos, por lo que los cambios introducidos —como el traslado del Charangazo al sábado por la tarde o la introducción de premios en el desfile de carrozas— responden justamente a lo que la gente estaba pidiendo. Queremos que sean unas fiestas participativas, alegres y que unan generaciones. Poco a poco vamos perfilando y mejorando estos días tan especiales para el pueblo.”

Por su parte, José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos, ha declarado: “Estas Fiestas Patronales 2025 son una muestra del compromiso del Ayuntamiento con nuestras tradiciones, pero también con la innovación y los nuevos tiempos. Mantener lo que nos identifica como pueblo, al mismo tiempo que damos espacio a nuevas ideas, garantiza que las fiestas sean para todos. De hecho, a lo largo de todo el año vamos testando la respuesta a los diferentes eventos y escuchando las sugerencias con intención de mejorar. Invito a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar cada acto, a participar y a sentir que Los Montesinos se llena de alegría, música y convivencia un año más.”

Invitación

El Ayuntamiento anima a todos los montesineros y montesineras, así como a quienes estén fuera, a consultar el programa completo de fiestas que estará disponible a partir del lunes 22 de septiembre en el consistorio, página web y redes sociales y pronto lo harán los libros de fiestas. Además, animan a participar activamente en todos los actos y disfrutar con respeto y convivencia. “Las fiestas son un momento de celebración, de encuentro, de unidad y de reafirmación de nuestras raíces”.

El Ayuntamiento ha presentado el programa de fiestas pero no ha facilitado el enlace o folleto con el programa de fiestas.