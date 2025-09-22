Orihuela acoge la entrega del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana

El auditorio municipal de La Lonja, en Orihuela, será el escenario el próximo sábado a partir de las 20.30 horas del acto de entrega del Premio Internacional de Poesía "Miguel Hernández-Comunidad Valenciana", que promueve la Fundación Cultural Miguel Hernández, y que cuenta también con los patrocinios de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, el Área de Cultura de la Diputación de Alicante y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela.

El acto, de entrada libre hasta completar aforo, estará presentado por Ángeles Vidal Guevara, y está organizado por la Asociación Cultural Auralaria con la colaboración además la Concejalía de Cultura.

Los asistentes serán obsequiados con un ejemplar del libro premiado, que a su vez firmará el poeta ganador de esta edición, Carlos García Mera, por su obra Jardín cerrado.

En la apertura y cierre del acto habrá actuaciones musicales a cargo de Luisa Pastor (voz), Susanna Vardanyan (voz), Eva García Lorca (acordeón), Paula Sánchez (percusión) y Miguel Ángel Sáez (chelo).

Cartel del evento / Información

El fallo se dio a conocer en marzo, tras la deliberación del jurado, que estuvo presidido por Francisco Javier Díez de Revenga, profesor en la Universidad de Murcia, en su condición de patrono de la Fundación convocante. Estuvo integrado, además, por las poetas y profesoras Bibiana Collado Cabrera, Helena Establier Pérez y Elia Saneleuterio Temporal; Joaquín Juan Penalva, profesor de la UMH y patrono de la Fundación oriolana, y el editor de Devenir, Juan Pastor.

La obra Jardín cerrado se alzó con el galardón, dotado con 8.000 euros, un elemento artístico acreditativo y su publicación en la prestigiosa editorial madrileña Devenir, de entre los 1.055 libros que se presentaron al certamen.

Cartel del acto de entrega del premio / Información

Díez de Revenga valoró del libro ganador su construcción y su notable riqueza argumental que revela la originalidad de una voz poética innovadora: "El mundo del poeta se enriquece con los estímulos de su vida en un libro bien construido, coherente, unitario y cohesionado, con un buen ritmo estructural".

Por su parte, Pastor destacó su alegría por el valor nuevo y porque el autor premiado se sale de la norma literaria actual por su intensa reflexión.

Saneleuterio Temporal resaltó la composición del libro y la calidad del poema final, así como el interesante mundo poético que se deja ver tras su lectura.

Establier Pérez mencionó la emoción, la memoria y la dimensión íntima e introspectiva, así como el protagonismo de la naturaleza.

Juan Penalva, por su parte, quiso destacar el fino culturalismo con origen en la estirpe elegíaca que impregna el libro, mientras que Collado Cabrera subrayó el mundo abierto y lleno de belleza que posee el libro.

Sobre el autor

Carlos García Mera (1992) editó en 2014 su primer poemario, Acercanza (Beturia), y en 2019 El contorno del Eco (Editora Regional de Extremadura). Realizó la selección y prólogo de la antología dedicada a Santiago Castelo Sin pronunciar tu nombre. Antología poética (1976- 2015), publicada por la editora iberoamericana Urutau en 2020, y en ese mismo año publicó el ensayo Música callada. Una aproximación para interpretar el silencio (Brumaria).

Su poesía está recogida en varias antologías entre las que destacan En el vuelo de la memoria. Antología para Ángel Campos Pámpano (Editora Regional de Extremadura, 2018), Soplo de vida. Antología de animales (Ojos de Sol, 2021), Los últimos del Oeste. Una poética inexistente (RIL, 2025) o Poesía sin nombre. 15 poéticas posibles (Fundación Universitaria Española, 2025). Ha sido coordinador de la revista literaria El Espejo, y sus textos han aparecido en revistas de impacto literario como Turia, Zéjel, Casapaís, Caracol nocturno o Anáfora.

Ha disfrutado de una beca para la Creación Artística en la Residencia de Estudiantes durante el curso 2019/2020 y de una beca FormARTE del Ministerio de Cultura y Deporte para la Gestión Cultural en la Compañía Nacional de Danza durante el 2022. Actualmente prepara para la Editora Regional de Extremadura una antología de la obra en prosa del escritor y periodista Santiago Castelo (1948-2015).