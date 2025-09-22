Rojales estrena puente peatonal sobre el río Segura

El Ayuntamiento de Rojales abrió este viernes los accesos a la nueva pasarela peatonal construida sobre el río Segura tras haber concluido las obras y superado las rigurosas pruebas de seguridad y accesibilidad.

Esta nueva pasarela, construida con perfiles metálicos y un tablero de hormigón, tiene una longitud total de 52 metros y no tiene pilares intermedios con el fin de preservar el cauce del río Segura. El ancho libre de paso es de 3 metros, lo que permitirá el tránsito simultáneo de peatones y ciclistas, e incluye el acceso para personas con movilidad reducida.

Recinto ferial

Unirá el Malecón de la Tejera con el Recinto Ferial, situado a unos 500 metros aguas abajo del azud del río y del puente de Carlos III, facilitando los accesos hacia la zona más oriental del municipio, así como al I.E.S. “La Encantá” y el Recinto Ferial.

Esta pasarela traerá grandes beneficios tanto para los vecinos de Rojales como para aquellas personas que nos visiten ya que va a mejorar la conectividad urbana y crear nuevas rutas de acceso peatonal.

Tránsito de personas

Desde el punto de vista de la seguridad, la pasarela permitirá un tránsito de personas mucho mayor tanto los días de mercadillo como durante la celebración de distintos eventos municipales, reduciendo aglomeraciones y facilitando el tránsito de personas entre ambos lados del municipio.

El concejal de obras y servicios Jesús Martínez asgura que que esta obra, avanzada por INFORMACIÓN, "trae grandes beneficios" para los habitantes de Rojales, mejora de la conectividad urbana, reduciendo trayectos y facilitando el acceso peatonal a servicios, mercados y zonas sociales. Además de un aumento de la seguridad al cruzar el río para peatones y ciclistas, especialmente en días de mercado y eventos municipales. Con unas prestaciones en accesibilidad para personas con movilidad reducida, escolares y usuarios habituales del recinto ferial.

La empresa encargada de ejecutar las obras ha sido la UTE Covial‑Carrión Pasarela Río Segura, con un presupuesto adjudicado de 491.152 euros (IVA incluido). La pasarela incluye también el acondicionamiento de los accesos y adaptación de iluminación del entorno de la ubicación.