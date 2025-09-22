Sueña Torrevieja denuncia graves deficiencias en el servicio de taxi este verano

Sueña Torrevieja ha denunciado públicamente que el pasado verano ha sido “el peor en años” en lo que respecta al servicio de taxi en la ciudad. La formación política local asegura que se produjeron situaciones muy graves: personas que perdieron vuelos por no poder conseguir un vehículo a tiempo, mayores que no tuvieron transporte para acudir a centros de salud, discusiones en las paradas por las largas esperas y hosteleros que vieron perjudicados sus negocios porque muchos clientes de las urbanizaciones decidieron no desplazarse a Torrevieja por miedo a quedarse sin regreso.

Licencias

Sueña Torrevieja ha registrado sus propuestas para resolver estas situaciónes al hilo del procecimiento abierto por el Ayuntameinto de Torrevieja en pleno mes de agosto parala creación de nuevas licencias de taxi en la ciudad, y ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que incorpore algunas de esas medidas para que las deficiencias no se repitan el verano que viene.

Según el análisis realizado por la formación política, las causas de este colapso fueron dobles: por un lado, la insuficiencia de licencias en temporada alta, y por otro, la implantación todavía inmadura de las herramientas tecnológicas de gestión del servicio, como las aplicaciones móviles y los contestadores con inteligencia artificial, que en demasiadas ocasiones dejaron a los usuarios sin solución.

“No se trata de señalar a nadie, sino de arreglarlo ya", ha apuntado el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper. Para el concejal Torrevieja es una ciudad turística en expansión y no puede repetir un verano con colas, gente perdiendo vuelos y mayores sin taxi para ir al médico. Pedimos ampliar licencias y arreglar de inmediato lo que no funciona de las apps.”

Durante los meses estivales, los principales puntos de demanda registraron largas colas y esperas, con incidentes y discusiones debido a la saturación del servicio. Muchos clientes procedentes de urbanizaciones optaron por no acudir a la ciudad, al temer que después no encontrarían transporte de vuelta. Personas mayores se quedaron sin poder acudir a citas médicas y hospitalarias, y también se registraron casos de viajeros que perdieron vuelos por la imposibilidad de conseguir taxi a tiempo.

En cuanto a la tecnología, el contestador automático con inteligencia artificial presentó fallos relevantes: no reconocía bien direcciones ni acentos de extranjeros —procedentes de países como Noruega, Suecia, Reino Unido, Polonia o Rusia—, lo que obligaba a los usuarios a repetir varias veces la información, y, en caso de no entenderla, el sistema terminaba cortando la llamada.

Torrevieja cuenta actualmente con unos 106.500 residentes empadronados, a los que en verano se suman entre 300.000 y 450.000 visitantes adicionales. La flota real en funcionamiento apenas ronda los 84 taxis, dentro de un censo total aproximado de 92 licencias (86 en alta y 2 no operativas en este momento). La desproporción entre la demanda y la oferta es evidente. Por cada licencia trabajan dos o tres taxistas -incluido el propietario de la licencia-, con lo que los vehículos trabajan en verano las 24 horas del día. En Torrevieja no existe en la práctica oferta de vehículos VTC de Uber o Cabify. La carencia de taxis sería más acusada todavía si las empresas de alquiler de patinetes eléctricos, que operan de forma irregular en la ciudad a la hora de ocupar espacios públicos sin licencia municipal, no hicieran también su agosto durante los meses estivales en Torrevieja desde hace unos años.

A ello se añade la reciente implantación de nuevas herramientas tecnológicas —TaxiClick, PideTaxi, el sistema de WhatsApp Bot y los contestadores automáticos con IA—, puestas en marcha desde el 1 de enero de 2025. Todas ellas requieren ajustes para garantizar que ningún usuario quede desatendido. El problema se agrava en una ciudad con una alta proporción de personas mayores, que no siempre están familiarizadas con estas tecnologías y encuentran dificultades para solicitar taxi a través de estos canales.

Taxis de Torrevieja en una protesta por el aumento del precio de los carburantes, en una imagen de archivo / JOAQUÍN CARRIÓN

Como subraya Pablo Samper: “La tecnología es el futuro, pero hoy no está fina: si la IA no entiende una dirección en 10–15 segundos, debe derivar a una persona. Y las apps deben priorizar Torrevieja.”

Qué propone Sueña Torrevieja

La entidad plantea un paquete de medidas urgentes para corregir la situación antes de la próxima temporada alta.

En primer lugar, reclama ampliar las licencias ordinarias, activando de inmediato las pendientes y completando el refuerzo estructural que ya está siendo estudiado por el Ayuntamiento.

En segundo lugar, propone aprobar 20 licencias temporales estacionales que funcionarían entre Semana Santa y el 31 de octubre. Estas licencias serían no transmisibles, se aplicarían con las mismas tarifas, se adjudicarían mediante un baremo objetivo que valore criterios como antigüedad, experiencia, formación y conocimiento del término municipal, y darían prioridad a vehículos con distintivo ECO. Además, su eficacia debería evaluarse públicamente al cierre de cada temporada.

La tercera medida se centra en la tecnología. Sueña Torrevieja pide arreglos inmediatos que permitan, por ejemplo, que cuando la inteligencia artificial no entienda una dirección en menos de 15 segundos, la llamada pase a un operador humano. Asimismo, solicita la incorporación de detección automática de idioma y la inclusión de un diccionario local con topónimos y nombres de urbanizaciones para mejorar el reconocimiento. Otras mejoras imprescindibles serían la corrección de duplicados en los servicios y la publicación de un panel de indicadores sobre tiempos de espera, porcentaje de servicios atendidos y rechazos por zona y hora.

Datos comparativos que subrayan la urgencia

Sueña Torrevieja recuerda que otras ciudades turísticas comparables cuentan con un servicio de taxi muy superior. Benidorm, con unos 70.000 habitantes, dispone de 220 licencias; Marbella, con 165.000, alcanza las 300; y Palma de Mallorca ha autorizado en 2025 nada menos que 210 licencias temporales entre el 1 de mayo y el 31 de octubre para reforzar la temporada alta. Según la referencia habitual de un taxi por cada 1.000 habitantes, Torrevieja debería disponer de al menos 106 licencias activas, a las que habría que añadir el refuerzo estacional.