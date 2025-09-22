El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años

La empresa Infraestructuras y Ferrocarriles ha comenzado el desmantelamiento de 164 contenedores de basura subterráneos distrubidos en cien puntos de vertido de Torrevieja, instalados en su mayoría en el centro del casco urbano en 2005, y que ya no se utilizaban desde hace años: por falta de mantenimiento y abandono por roturas. Los ubicados en 2010 en la calle Caballero de Rodas y su entorno se pagaron pero nunca se llegaron a estrenar y se van a retirar, como avanzó INFORMACIÓN, sin haberles dado uso desde entonces.

El desmantelamiento se lleva a cabo porque el actual servicio de recogida de basura de Acciona, que comenzó su andadura a mediados de 2022 se realiza casi exclusivamente con camiones recolectores de carga lateral y esta empresa señalo que no iba a invertir en la reposición de los recipientes, que durante su vida útil, en especial los que disponían de un sistema de recogida por gancho con camión pluma, no dejaron de dar problemas.

Final de año

La concejala de Aseo Urbano, María José Ruiz, explicó que los trabajos comenzaron a finales del mes de agosto en las zonas que contaban con este tipo de instalaciones más alejadas del centro, como las avenidas de Desiderio Rodríguez o Gregorio Marañón, para que las obras afectaran lo mínimo al centro en temporada alta.

Ahora han arrancado en el centro, con la retirada de los grandes contenedores y el relleno de los fosos con tierra de hasta tres metros de profundidad. La edil señaló a INFORMACIÓN este lunes que las obras tienen previsto cubrir el espacio resultante con pavimento o asfalto, en función de su ubicación y que toda la actuación debe estar terminada, en función de los plazos del contrato, antes de final de año. Indicó, además, que no se van a cubrir los huecos resultantes con islas de contenedores en superficie, que ya cuentan con su disposición definitiva: el espacio urbano que se gana será para aparcamientos o para el paso de peatones.

La publicidad institucional del Ayuntamiento de Torrevieja, desplegada fundamentalmente en Instagram y Tik Tok, está vendiendo este desmantelamiento, que se produce después de muchos años de abandono y falta de uso de los contenedores, como ejemplo de gestión municipal.

Uno de los puntos de vertido. En este caso con un único contenedor y sistema de gancho / D. Pamies

No estaba en los pliegos

La operación de retirada cuesta 364.000 euros que paga el presupuesto municipal, no la empresa de recogida que es la que ha renunciado a su utilización y reparación.

El pliego de condiciones del nuevo servicio que comenzó a estar vigente a finales de junio de 2022, con un coste anual para el Ayuntamiento de de 25 millones y un periodo de 15 años, no deja claro qué había que hacer con esos contenedores, cuando la posibilidad de que pudieran ser reutilizados ya era remota.

Acciona, no solo no paga la operación. Incluso se presentó con una oferta al concurso para hacerse con la contrata para retirarlos. Finalmente la mercantil que está llevando a cabo los trabajos, Infraestructuras y Ferrocarriles, se hizo con los dos lotes en los que se dividieron los trabajos, tras un proyecto presentado por un arquitecto.

D. Pamies

Los 30 que se quedan

De toda la amplia red de contenedores subterráneos que "escondían" la basura en el centro. Solo quedarán en el espacio urbano de Torrevieja una treintena de puntos que fueron renovados por completo por la actual contrata al principio de iniciar su nuevo servicio a mediados de 2022.

En ese caso se trata de contenedores con sistemas de recogida hidráulicos, mucho más eficaces y menos ruidosos. Esos equipos están instalados en el corazón turístico de la ciudad y los paseos, y se apostó por ellos casi exclusivamente por una cuestión de imagen. Entre esos buzones también se encuentran los que corresponden a dos urbanizaciones en los que también se instaló esta misma tecnología más recientemente y presentan mejores condiciones: Villa Amalia y La Coronelita.