El alcalde de Orihuela ficha a dos nuevas asesoras

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha nombrado a dos nuevos asesores del equipo de gobierno. Así se suma como personal eventual, ocupando un cargo de confianza, Alba de la Paz, que se adscribe al área de Servicios Básicos a jornada completa, de forma que desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre percibirá un salario de 10.351 euros.

Con este decreto, el regidor viene a sustituir a Cristian Berná, que era asesor del PP, percibiendo un salario municipal de 30.000 euros brutos al año, hasta que dimitió "por motivos personales" cuando estaba en ojo del huracán por presuntas irregularidades en unas facturas. Poco después, a finales de agosto, el Ayuntamiento entregaba a la Fiscalía 117 archivos sobre falsificación de subvenciones en las fiestas de Orihuela Costa y La Murada -Berná fue presidente de la comisión de fiestas de la pedanía en 2022 y 2023-.

De la Paz, experta en protocolo y periodista en Diario de la Vega, fue galardonada en diciembre del año pasado como redactora del año en el tradicional encuentro de la prensa oriolana.

Además, ha nombrado como personal eventual de la Corporación a Laura Villalgordo, experta en protocolo, publicidad y marketing, para ocupar un puesto de confianza y asesoramiento especial, cubriendo la baja por enfermedad de Francisco Chumillas. Adscrita al área de Servicios Generales a jornada completa, cobrará 13.801 euros hasta finales de año.

Equipo de asesores

El bipartito de PP y Vox tiene en total 23 asesores que se dividen en 17 para los populares y seis para los del partido de Manuel Mestre. Atendiendo al acuerdo de junta de gobierno en septiembre de 2019, entonces conformado por el PP y Ciudadanos, cuando se aprobó el organigrama de asesores del mandato, se establece un máximo de 25, según la normativa para poblaciones del tamaño de Orihuela. En tal caso, el tope fijado para el gasto es de 839.200 euros, solo 26.000 euros más que la cuantía de los 23 puestos de confianza actuales, que alcanzan los 813.235 euros.

Entre las filas populares, destacan Manuel Ortuño, expresidente de la Asociación de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina y padre de la concejala de Aseo Urbano y Fiestas, Rocío Ortuño; así como el exalcalde de Redován y letrado Emilio Fernández, y los exconcejales Dámaso Aparicio -ahora gerente de la empresa municipal SGM- y Almudena Baldó. En este equipo también destaca Raúl Fernández, asesor en la Costa, que ocupaba el puesto número 11 en las listas electorales, quedándose a punto de ser concejal por apenas unos votos.

Vegara también firmó a mediados del mes de julio un decreto que nombraba a Wifredo Danvila Del Barco como personal eventual para asesorar a Vox, que tenía una vacante, con el fin de plantear nuevas iniciativas tras la renuncia de Gonzalo Montoya como concejal de Cultura, área que asumió su compañera de filas Anabel García.

El equipo de asesores se tuvo que reestructurar en marzo del año pasado, firmando el alcalde dos nombramientos para su socio de gobierno, después del polémico despido del asesor de prensa de Vox, Álex Ferrer, en los diez primeros meses de gobierno.