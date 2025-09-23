Consell y CHS desbloquean el proyecto de conexión de la desaladora de Torrevieja con Riegos de Levante Margen Izquierda

La comisión técnica creada por la Generalitat Valenciana con la participación de la empresa estatal Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha logrado desbloquear los trabajos de redacción del proyecto que permitirá conectar los caudales de la desaladora de Torrevieja desde el canal del postrasvase de Crevillent con las comunidades de Riegos de Levante Margen Izquierda.

Con este proyecto podrían recibir agua directamente de la planta torrevejense regantes de la Vega Baja en Orihuela (La Murada), Benferri, Redován, Callosa de Segura, Granja de Rocamora, San Isidro y Albatera; en el Baix Vinalopó, fundamentalmente Crevillent y el Camp d'Elx, además del interior de la Región de Murcia a través del embalse de Algeciras. La inversión se estima en 290 millones de euros.

Adjudicación

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), es la entidad que adjudicó estos trabajos, mientras que Acuamed, que también forma parte del mismo ministerio del Gobierno de España, es la empresa que gestiona la producción de agua de la planta desaladora.

La primera versión del trazado atravesaba amplias zonas del Paisaje Protegido de Sierra Escalona y superficie de su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), dado que este paraje se encuentra en la antesala de ser declarado como parque natural por la Generalitat. El anteproyecto ubicaba dos grandes embalses en la cota más alta de una de sus sierras, la de Pujálvarez. La Generalitat se opuso de lleno a esa previsión porque nunca podría salvar la evaluación de impacto ambiental.

Embalse de La Pedrera, prinncipal reservorio de agua dulce de la provincia de Alicante, con aportes del Tajo-Segura y la desaladora de Torrevieja / Áxel Álvarez

Tras el desencuentro entre ambas administraciones y con los regantes reclamando soluciones, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, encargó a los técnicos de su departamento una alternativa viable para que la postura la administración autonómica a la hora de salvaguardar el espacio natural protegido por la legislación ambiental no fuera obstáculo para avanzar en un proyecto del Estado que suma mucho retraso y que debería estar terminado antes de 2027. Fecha tope en la que confluyen decisiones del Estado que reducen sustancialmente la disponibilidad de agua tanto del Trasvase Tajo-Segura como de las reservas subterráneas en Alicante, Murcia y Almería.

Más técnica y menos declaraciones

Fue de Mérida la propuesta de configurar esa comisión técnica, lo que ha permitido rebajar los reproches entre el Consell y el Gobierno central en torno a este proyecto en una materia, la del agua, en la que hay desatada una batalla dialéctica entre el Gobierno socialista y las administraciones de Murcia y València del PP. Los populares rechazan los recortes del trasvase, que el Gobierno justifica en la legislación ambiental y en varias resoluciones judiciales que piden elevar el caudal ecológico del Tajo, y critican los retrasos en la puesta en marcha de las alternativas a los mismos.

D. Pamies

Se trata de una infraestructura costosa y compleja. Contempla una inversión millonaria que debe permitir hacer llegar los aportes de la desaladora de Torrevieja -más de 80 hectómetros cúbicos anuales que serán 120 dentro de un par de años con la ampliación-, a extensas zonas de la provincia de Alicante y Murcia que carecen de esta conexión directa.

El trazado está previsto entre el embalse de La Pedrera en Orihuela hasta el azud de Ojós en Murcia, más de 60 kilómetros en los que se deben de superar desniveles importantes, para desde ahí redistribuir el agua por el canal del postrasvase de Crevillent. Desde el punto de vista geográfico es alejar el agua de Alicante para volver a enviarla al territorio que la necesita, un camino de ida y vuelta para aprovechar las canales del postrasvase.

Gravedad

La necesidad de construir embalses en cotas altas se explica a fin de aprovechar la fuerza de la gravedad para permitir el envío de agua sin gasto energético desde el arranque del trayecto. Con lo que el esfuerzo de consumo energético se concentraría exclusivamente en el primer tramo tal y como ocurre, por ejemplo, en el caso del propio trasvase Tajo-Segura.

Así se elevaría el agua desde el embalse La Pedrera, que la recibe de la desaladora de Torrevieja, hasta el Cabezo de Hurchillo (271 metros en su cota más alta), que aunque cuenta con interés ambiental relevante, cubierto de pinares y vegetación mediterránea, además de ser hábitat de numerosas especies de aves -está muy cerca de Sierra Escalona-, ya cuenta con otras actuaciones como una carretera de acceso y antenas de comunicación en su cima con un aparcamiento.

Sifón del postrasvase Tajo-Segura a su paso por la huerta tradicional del sur de Orihuela. Las grandes conducciones transportan el agua del Tajo al embalse de La Pedreda desde el partidor de Fortuna en Murcia / Tony Sevilla

Sin mucha información

Los detalles del resto del trazado, que también cuenta con importantes afecciones ambientales en Murcia, se desconocen, porque la CHS no ha informado ni de la evolución de su redacción ni de la constitución de la propia comisión técnica.

La tubería serviría para incorporar los recursos hídricos que hipotéticamente debe producir una segunda desaladora que el Gobierno asegura que va a construir en el entorno de La Pedrera, también para compensar el recorte del trasvase y la prohibición de captar agua de acuíferos sobreexplotados desde 2027, con el objetivo de que recuperen su estado cualitativo y cuantitativo. La segunda desaladora es una propuesta que todavía no cuenta con la confirmación de cuál va a ser su emplazamiento en la comarca.

La planta desalinizadora de Torrevieja superó en 2024 su capacidad nominal de producción de 80 hectómetros cúbicos por primera vez desde que se puso en marcha en 2014. Aunque los recursos del trasvase siguen siendo la opción más económica: 0,20 euros por metro cúbico por 0,40 euros la desalada, subvencionada en gran parte por el Gobierno de España. Desalar agua del mar para riego cuesta torno a un euro por metro cúbico .

Desconectados

La infraestructura de Torrevieja actualmente solo presenta conexión directa con aproximadamente diez mil hectáreas de la Margen Derecha del Río Segura en la Vega Baja, con las comunidades de Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y Orihuela Costa como principales receptoras del agua, y sobre todo, dota a las comunidades del Campo de Cartagena, en torno al Mar Menor, en Murcia.

Año Hidrológico Distribuido (m³) 2014-2015 3.490.519 2015-2016 30.834.284 2016-2017 44.446.165 2017-2018 42.314.662 2018-2019 66.575.539 2019-2020 48.345.812 2020-2021 43.219.106 2021-2022 46.940.359 2022-2023 75.460.261 2023-2024 83.640.000

Sin embargo, una importantísima extensión de suelo agrícola de la provincia de Alicante carece de esta conexión, sobre todo, las más de 20.000 hectáreas de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Izquierda, además de las comunidades de Albatera, y del entorno del propio embalse de La Pedrera, en la Vega Baja pese a su cercanía a esos recursos.

La mayor parte de esas zonas agrícolas cuentan con concesión de agua de la desaladora. Su aportación se resuelve ahora a través de permutas que se resuelve con aportes del trasvase. El problema es que desde 2027 esos caudales no están garantizados y las permutas podrían ser inviables.