La Fiscalía abre una investigación sobre las presuntas facturas falsas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal y ha designado un fiscal instructor después de que el Ayuntamiento de Orihuela le diera cuenta de un informe técnico con 117 archivos que describe una supuesta falsificación de facturas por valor de 26.632 euros por parte de las comisiones de fiestas de La Murada y de Orihuela Costa. El dinero fue abonado por anticipado por la Administración local a finales diciembre de 2024 a ambas entidades como subvenciones municipales para financiar actos de fiestas, área que dirige la concejala Rocío Ortuño (PP).

La Fiscalía de Elche con sede en Orihuela registró el pasado 19 de agosto, como avanzó INFORMACIÓN, la denuncia del Consistorio oriolano sobre las supuestas irregularidades en la justificación de ayudas de dinero público.

La Administración local indicaba que en los expedientes se han apreciado indicios de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal, al mismo tiempo que incorporaba las actuaciones realizadas por el propio Ayuntamiento.

Entre esos documentos figuraban movimientos de cuentas, facturas, el requerimiento a uno de los proveedores de la comisión de La Murada -que se negó a responder al Consistorio-, y varias reiteraciones realizadas a ambas comisiones para que explicaran las "evidentes" incongruencias en la documentación presentada para justificar sus cuentas, según calificación de los técnicos municipales.

El Consistorio reclama 19.280 euros a la agrupación de Fiestas de La Murada, que hasta descubrirse estas supuestas irregularidades presidía Cristian Berná, asesor del alcalde Pepe Vegara, que se vio obligado a dejar el cargo por este asunto -y que ya tiene sustituto-, y otros 7.352 euros a la de Orihuela Costa, que apenas cuenta con dos años de andadura.

Berná lo niega

Por su parte, Berná ha emitido un comunicado este martes en el que señala que ha presentado alegaciones al expediente de reintegro de la subvención concedida a la comisión de fiestas de La Murada, un procedimiento que considera "nulo" porque "prescinde del procedimiento legalmente establecido", además de arremeter contra el Ayuntamiento por orquestar, a su juicio, "un cuento con un falso relato".

Fuegos artificiales con los que culminaron los actos de fiestas de La Murada / INFORMACIÓN/Comisión de Fiestas de La Murada

El exasesor también ha incido en que se ha ido enterando antes por la prensa, "sin previa notificación a los afectados" -hasta el 20 de agosto-, en lo que ha calificado como "un afán del equipo de gobierno por que se conociera por tierra, mar, aire y hasta el espacio sideral su decidido e indisimulado furor justiciero en pos de las presuntas irregularidades detectadas".

Asimismo, ha manifestado que "el propio equipo de gobierno atentó públicamente contra el principio fundamental de presunción de inocencia" al poner en valor en rueda de prensa que "un refuerzo de los controles municipales” había servido para destapar supuestas falsificaciones.

En suma, ha insistido Berná, "un guion malo de comedia de enredo", al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que en mi calidad de presidente de la comisión presentó siempre que se le requirió "la documentación real y veraz justificativa de las subvenciones, contando con la colaboración de la funcionaria encargada de la Concejalía de Festividades, donde fueron numeradas y estampilladas las citadas facturas sin la menor intervención de los miembros de la comisión".

En este sentido, niega que las facturas y justificantes presuntamente falsos que han dado lugar al procedimiento son ajenos a los miembros de la comisión de fiestas; es decir, que los vieron por primera vez con posterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, por lo que han encargado un informe pericial informático.

Al tiempo que ha defendido que con la documentación aportada desde el primer momento por la comisión quedaba justificada suficientemente el importe de la subvención concedida y su destino.

En suma, ha concluido, "un irreparable daño moral y material" por el que exigirá responsabilidades legales.