PP y Vox retiran sus propuestas para el pleno de Orihuela tras su desacuerdo

Tras unas comisiones informativas esperpénticas o surrealistas, según calificó la oposición, en las que los socios de gobierno, PP y Vox, no se han apoyado las propuestas los unos a los otros, finalmente no irán al pleno del jueves del Ayuntamiento de Orihuela la modificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ni la compatibilidad de María del Carmen Portugal (Vox) para compaginar su labor como edil -con dedicación exclusiva por la que percibe un salario de 50.500 euros- con la docencia.

La concejala Portugal, tras lo sucedido en la comisión en la que la edil Leticia Pertegal (Cambiemos) sostuvo que habría dado clases el curso pasado en la UNED y en la UCAM sin tener la compatibilidad, ha negado que ejerciera la docencia en la universidad a distancia "ni el año pasado ni en el presente". "La información extraída de la página web de la universidad no está actualizada", ha defendido Portugal, al tiempo que ha explicado que "esto se debe a que el programa informático de la UNED no ha permitido modificar los datos, tal y como lo ha comunicado la propia universidad, por lo que técnicamente no ha sido posible suprimirla".

Además, con el fin de aclarar esta situación, la concejala ha solicitado a la universidad que emita un certificado que lo acredite formalmente.

Con todo, el PP se abstuvo de apoyar la solicitud de compatibilidad para este curso, mientras que Vox hizo lo mismo con la propuesta de los populares para actualizar el ICIO, incrementándolo un 60%. Esto ha hecho que ambas propuestas no se hayan incluido finalmente en el pleno del jueves, tal y como estaba previsto.

Mociones

Así, la sesión plenaria estará marcada únicamente por las mociones de la oposición. Ciudadanos ha registrado una para implementar un sistema de ciberseguridad administrativa, habida cuenta de las fisuras que tiene el Ayuntamiento en esta materia y teniendo en cuenta lo ocurrido recientemente en el Consistorio de Elche. Asimismo, la formación naranja lleva otra iniciativa para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que el PSOE ha propuesto que el Ayuntamiento gestione de manera directa el bonoconsumo a través de la compra de una plataforma digital.

Cambiemos, por su parte, lleva dos mociones para expropiar el Real Monasterio de la Visitación (Salesas) -al haberse quedado sin ninguna orden religiosa que lo habite- y convertirlo en un museo de bellas artes, así como desarrollar medidas locales en defensa del pueblo palestino y en rechazo al genocidio cometido por el estado de Israel.