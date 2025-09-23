El PSOE denuncia el abandono de las Eras de la Sal de Torrevieja y acusa al alcalde de mentir sobre su estado de conservación

Los socialistas de Torrevieja han denunciado este martes la situación de “abandono total” que ha sufrido el entorno de las Eras de la Sal, pese a las advertencias reiteradas que el PSOE viene realizando desde hace más de un año y medio.

“Preguntamos en el pleno por qué los restos arqueológicos encontrados estaban expuestos a la intemperie y al vandalismo, y por qué el recinto no estaba debidamente cerrado o vigilado para evitar la degradación del entorno que debía conservarse con la futura reforma”, ha recordado la portavoz socialista, Bárbara Soler.

Mentiras

Según ha explicado Soler, el alcalde, Eduardo Dolón, justificó la falta de mantenimiento asegurando que existía un informe técnico que desaconsejaba cualquier intervención, alegando que la maleza y la vegetación que crecía encima actuaban como “protección natural” de los restos. “Pedimos ese informe en numerosas ocasiones, hasta que finalmente se reconoció que jamás había existido”, ha señalado la portavoz.

El equipo de gobierno del PP solo actuado después de casi dos años de abandono, actos vandálicos y un asesinato en el interior del recinto en el que se vieron implicados varias de las personas sin hogar que habían ocupado el recinto. Ahora se ha actuado para preservar y descubrir nuevos restos arqueológicos y está prevista la construcción de un vallado perimetral.

Extracto de informe en el que se instaba al Ayuntamiento a actuar con la construcción de una vallado perimetral que se va a ejecutar ahora / D. Pamies

Expolio y erosión

Por el contrario, el PSOE ha tenido acceso a otro informe, el que sirvió para elaborar los contratos de derribo del edificio del Grupo de Empresa, realizado en julio, construcción del vallado, que todavía no ha comenzado y trabajos arqueológicos, en el que se recoge una descripción alarmante de la situación: vallado perimetral roto en varios puntos, acceso no controlado con ocupaciones y vertidos de residuos, sondeos arqueológicos abiertos y expuestos a erosión y expolio, además de focos de insalubridad derivados de acumulación de basura, vegetación descontrolada y presencia de fauna nociva.

Derribo en las Eras de la Sal de Torrevieja / Joaquín Carrión

“Este informe deja patente que el alcalde mintió y que se podía y se debía haber actuado para evitar que las Eras se convirtieran en un espacio inseguro y degradado”, ha subrayado la portavoz socialista.

El documento, además, justifica la necesidad urgente de instalar un nuevo vallado para proteger los restos arqueológicos ya exhumados, impedir su deterioro y reforzar la seguridad ciudadana.

Actos vandálicos y un asesinato

Soler ha recordado también que las Eras de la Sal han sido escenario en los últimos años de “conatos de incendio, pintadas, consumo y venta de drogas, e incluso de un asesinato”. “Es intolerable que un lugar con tanto valor histórico haya llegado a este nivel de abandono”, ha añadido.

Museo del Mar y de la Sal

Asimismo, el PSOE denuncia que desde el gobierno municipal se restó importancia a los hallazgos en la parte superior de las Eras, donde ahora han aparecido restos de gran valor patrimonial. “¿Tendría algo que ver con la proyección del Museo del Mar y de la Sal en ese espacio, donde claramente los restos molestaban?”, se ha preguntado Soler, concluyendo que “el Partido Popular demuestra así su falta absoluta de respeto hacia nuestro patrimonio histórico”.