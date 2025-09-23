La colisión con el tendido eléctrico provoca la muerte de ejemplares de moritos en Sierra Escalona

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ha informado del hallazgo de tres moritos muertos en sierra Escalona. Las aves se hallaron en un camino flanqueado por un tendido eléctrico en un paraje situado en las inmediaciones de la sierra del Cristo, en término municipal de Orihuela, y dentro del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del futuro Parque Natural de Sierra Escalona, actualmente en tramitación.

Según informa el colectivo conservacionista, que fue alertado por uno de sus colaboradores, no era la primera ocasión en que encontraba aves muertas de esta especie en el mismo lugar. En julio de 2018 cuando encontró el primer ejemplar muerto se achacó a disparos de cazadores.

Los moritos suelen proliferar en ambientes acuáticos pero en la Vega Baja se observan en torno la río Segura y en zonas agrícolas con riego a manta / Jose María Hernandez

Previamente comunicó el hallazgo al personal del Centro de Información del Paisaje Protegido de Sierra Escalona para que avisaran a los agentes medioambientales con el objetivo de que levantaran atestado del incidente y recogieran los moritos muertos para la realización de una necropsia para determinar las causas de la muerte. Es importante proceder así cada vez que encontremos aves muertas de especies protegidas que presenten indicios de haber muerto por causas no naturales.

Ganadería

Hace pocos meses el mismo informante pudo observar cómo un ejemplar de un bando de moritos, que volaba desde unas instalaciones ganaderas ubicados a un lado de ese camino, impactaba contra los cables de una línea eléctrica que lo flanquea. El ave no sufrió heridas aparentes y pudo continuar el vuelo hasta una balsa de riego situada en las inmediaciones. Lo que evidencia que la causa de la muerte de los moritos hallados a finales de agosto fue una colisión con el tendido eléctrico.

Zona del tendido eléctrico en la sierra del Cristo en la que se ha hallaron los ejemplares muertos / Ahsa/F.Sáez

Medio agrario

Aunque pueda parecer extraña la presencia de moritos en un medio como sierra Escalona, un ave acuática asociada a humedales, no esta fuera de lo común al tratarse estas aves de una especie muy vinculada con el medio agrario, acudiendo a alimentarse de forma regular a bancales agrícolas, preferentemente de la huerta tradicional que son regados a manta y mantiene los suelos con un grado de humedad elevado y en algunos casos como éste a explotaciones ganaderas donde acuden a los acopios de excrementos de ganado para capturar los insectos que les sirven de sustento. Además de moritos, esta cabreriza es frecuentada también por garcillas bueyeras ( Bubulcus ibis) y grajillas occidentales (Corvus monedula) especies también asociadas a medios agrarios.

Apoyos

En una visita a la zona realizada por un miembro de AHSA, se pudo constatar que existen varios apoyos de esa línea eléctrica potencialmente peligrosos para la avifauna por riesgo de electrocución. Se trata de un sector de mosaico agroforestal de cultivos de secano con monte mediterráneo, siendo un área de campeo para las numerosas especies de rapaces que acoge sierra Escalona por lo que existe un alto riesgo de electrocución para éstas.

AHSA se ha dirigido a la Conselleria de Medio Ambiente a través de un escrito solicitando la instalación de balizas anticolisión de aves en el tramo de la línea eléctrica donde se han registrado las muertes de moritos y ha pedido también que se corrijan los apoyos del mencionado tendido eléctrico.