Torrevieja acelera la creación del cuerpo de agentes de movilidad con un contrato para adquirir motocicletas

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado el expediente de contratación para la contratación del arrendamiento de motocicletas scooter para el nuevo cuerpo de agentes de movilidad urbana que se quiere poner en marcha desde principios de 2026 con la incorporación, por primera vez, de 20 de estos efectivos a la plantilla municipal.

El presupuesto base de licitación asciende a 159.999 euros para 48 meses de arrendamiento, con una duración del contrato de cuatro años, sin prórroga, según informó el secretario de la junta de gobierno, Federico Alarcón, que es también delegado del área de Seguridad Ciudadana.

Se trata de la licitación para la contratación del arrendamiento de 10 motocicletas, equipadas con luces de emergencia y en perfectas condiciones técnicas y administrativas para su circulación, destinadas al uso del Cuerpo de Agentes de Movilidad. Las diez unidades son suficientes porque los 20 agentes deben turnarse en el servicio.

El contrato incluye la prestación de servicios de mantenimiento, reparación y atención de averías de toda la flota de motocicletas arrendadas, así como la contratación y vigencia de una póliza de seguro que cubra la totalidad de motocicletas. Alarcón explicó a INFORMACIÓN que las bases de la convocatoria para cubrir las plazas deberían estar preparadas antes de fin de año y el nuevo servicio en marcha en el primer trimestre de 2026.

Creación

Como recogió esta edición el pasado mes de mayo la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó la creación, por primera vez, de 21 plazas de agentes de movilidad de tráfico. Una función, la de agente de movilidad, de la que carecía el Ayuntamiento y el servicio de la Policía Local torrevejense.

Esas bases en otros municipios suelen solicitar como requisitos básicos la ESO y los carnés de conducir A2, para motocicletas de hasta 125 CV y el B convencional de conducir, además de presentar condiciones físicas y ausencia de antecedentes. Aunque en el caso de Torrevieja están por determinar. Se trata de perfiles con una formación menos exigente que las pruebas para Policía Local -y menor retribución con categoría funcionarial C2-.

Estos nuevos agentes, dependerán orgánicamente dependen de la Policía Local, se dedicarán solo a funciones y competencias exclusivas de tráfico. Atenderán, siempre uniformados, aquellas dedicadas a regular, ordenar y controlar el tránsito, acceso a centros educativos, mantener operativas las zonas de carga y descarga, vados o vigilar las paradas y carriles de transporte público. Son agentes de la autoridad solo para denunciar e imponer sanciones. No pueden llevar a cabo detenciones ni tramitar diligencias.

Funcionarios

Se tratará de personal municipal que puede colaborar, además, en situaciones de emergencia, con otros cuerpos de seguridad, pero nunca ejercer autoridad en casos de delito fuera de sus funciones de tráfico.

En esencia, abordan tareas diarias que ahora asume la Policía Local y son esenciales en el ámbito de la circulación. Por ejemplo, la entrada y salida de alumnado de los centros educativos en Torrevieja necesita una atención especial con el volumen de tráfico de transporte escolar, vehículos particulares y peatonal, unos servicios que concentran un importante despliegue de medios policiales que actualmente no se pueden distribuir para otros objetivos. Esos 20 agentes repartidos en un turno semanal ayudarían a atender estas horas punta de tráfico escolar.

Rueda de prensa de Federico Alarcón, concejal de Seguridad de Torrevieja / INFORMACIÓN

Gran población

Esta figura funciona ya en muchas ciudades de España. La posibilidad de incorporar agentes de movilidad está validada en la Ley de Bases de Régimen Local desde 2003 siempre y cuando el municipio cumpla con la condición legal de ser de gran población y Torrevieja lo es desde 2006. No portan armas, grilletes, ni defensas, y tampoco pueden participar en la tramitación de atestados de tráfico.

El principal objetivo de su creación es que estos agentes puedan liberar a otros de la plantilla en cometidos como el apoyo en materia de seguridad ciudadana a la Guardia Civil, atestados de accidentes de tráfico, cubrir servicios por denuncias de los ciudadanos o inspección y sanción en otras materias. La plantilla de la Policía Local ha logrado alcanzar los 180 efectivos después de muchos años de intentos, tras la incorporación de agentes de bolsas de empleo y la consolidación de los interinos.