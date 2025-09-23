Torrevieja convoca a los mejores chefs valencianos a su nuevo festival gastronómico Desal

Torrevieja acogerá una auténtica "fiesta de los sentidos" con la llegada de su festival gastronómico Desal, un encuentro que, según la organización del Ayuntamiento, "transformará nuestra ciudad en un gran escenario culinario donde la creatividad, el talento y el producto local serán protagonistas".

Competitividad

Este festival en el que la gastronomía local se mezclará "con los grandes nombres de la cocina regional", pretende ser un evento en el que se promueva la competitividad desde un punto de vista cualitativo pero sin dejar de ser una fiesta gastronómica de la ciudad, según ha indicado el área de Turismo.

Desal endrá lugar durante los días 17, 18 y 19 de octubre, en los antiguos Salones Bahía (Finca Victoria Garden Torrevieja) y acogerá algunos de los nombres más reconocidos de la cocina regional —avalados por Estrellas Michelín, Soles Repsol y premios nacionales e internacionales— presentarán en directo sus elaboraciones, invitando al público a descubrir la gastronomía como una experiencia artística y cultural, además de poner en alza la materia prima de nuestra localidad y de la comarca de la Vega Baja.

Desal ha sido presentado este martes por la concejala de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca, José Ignacio Pastor, y la directora del CdT de Torrevieja, Alicia Arenas.

Un momento de la presentación con responsables del CDT, la Asociación de Hostelería, las salinas de Torrevieja y la concejala de Turismo / INFORMACIÓN

Invitados

Kiko Moya (L’Escaleta, Cocentaina – 2 Estrellas Michelín y 3 Soles Repsol), Alberto Ferruz (BonAmb, Jávea–2 Estrellas Michelín y 3 Soles Repsol), Carlos García Moreno (Restaurante Dexcaro, Dénia–1 Sol Repsol), Rafael Soler (Audrey’s, Calpe–1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol), Joaquín Baeza Rufete (Baeza & Rufete, Alicante–1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol) y Vicky Sevilla (Arrels, Sagunto–1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol), son algunos de los chefs que estarán presentes en este primer Festival Gastronómico Desal Torrevieja.

Locales

Además de la participación de chefs distinguidos de la Comunidad Valenciana, este festival también será un encuentro para los hosteleros de nuestra ciudad y una experiencia gastronómica para los asistentes. Los restaurantes locales participantes serán Las Columnas, Luz de Mar, La Mar de Bien, HB, La Galería de la Mirada, Las Cañas, Bianco, Misto y Mr. Cover Lab.

Todas las exhibiciones y propuestas del festival serán gratuitas, pero en el caso de los chefs estarán limitadas a un aforo de 30 personas, y estarán enfocadas a empresarios del sector de la hostelería.

Rosario Martínez ha declarado que “Desal no es solo una muestra culinaria, es un espacio para vivir de cerca la innovación sin dejar atrás la tradición, de la mano de galardonados chefs que han elegido Torrevieja como escenario gastronómico. Una cita imprescindible para amantes de la cocina, profesionales del sector y todo aquel que quiera disfrutar de experiencias como catas, talleres, degustaciones, showcookings y mucho más”.

En la organización colaboran, además, las Salinas de Torrevieja, Convega, Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura, acciones conjuntas con Turespaña Oslo y Turespaña Varsovia, L' Exquisit Mediterrani y Turisme CV.

La financiación económica del encuentro llega de la mano de la Generalitat a través de una subvención directa al Ayuntamiento de Torrevieja de 70.000 euros. En este sesntido, José Ignacio Pastor señaló que este festival no deja de ser un formato de continuación del Gastrovegabaja pero con un enfoque distinto, mientras que Rosario Martínez especificaba que mientras que la subvención que finaciaba Gastrovegabaja se destinaba directamente a la asociación de hosteleros la que va a permitir cubrir los gastos de este nuevo evento la gestiona directamente el Ayuntamiento.

Los chefs que pondrán sabor al festival:

VIERNES 17 de octubre

Carlos García Moreno (Restaurante Dexcaro, Dénia – 1 Sol Repsol). Llevará a escena “Nuestro arroz de aquí y de allá”, una fusión viajera que conecta la Marina Alta con sabores de Perú, Japón o Tailandia.

SÁBADO 18 de octubre

Quico Corrochano (Mr. Cover Lab, Torrevieja). Endulzará el festival con su “Panettone con sal de Torrevieja y uvas de La Mata”, presentando una creación propia usando nuestro producto local.

DOMINGO 19 de octubre