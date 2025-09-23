El traslado de los usuarios de la residencia Oriol al antiguo asilo de Orihuela se pospone a 2028

"Nuestro colectivo no se merece seis largos años de lucha, desesperación y frustraciones". Así se ha manifestado la AMPA del centro ocupacional Oriol de diversidad funcional tras conocer de primera mano los nuevos retrasos que se avecinan para que los residentes puedan regresar a Orihuela después de que la dana de 2019, que acaba de cumplir su sexto aniversario, arrasara las instalaciones en el Palmeral, dando lugar al capítulo más triste y oscuro de su historia.

Con el lema "lo que no se defiende se pierde o te lo quitan", iniciaron una lucha sin tregua ante la Generalitat y el Ayuntamiento para exigir respeto y dignidad hacia el colectivo, que se ha caracterizado por la desesperación y el hartazgo ante la falta de urgencia para resolver un problema que afecta a los usuarios y sus familias por la carencia de instalaciones, medios y recursos, y ahora se llevan un nuevo varapalo.

Los usuarios de la residencia siguen a la espera de que la Generalitat reforme el antiguo asilo para volver a su casa y recuperar la normalidad perdida cuando tuvieron que desplazarse a unas instalaciones provisionales -aunque ya van seis años- en Torrevieja, con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad a las que se suman las obras en el edificio.

Los usuarios de la residencia permanecen en Torrevieja desde la dana de 2019

La última palabra dada -de muchas- fue que la licitación de las obras empezaría a lo largo de junio -pasado- para que las obras arrancaran antes de final de este año. Sin, todavía no se ha puesto en marcha. Tras "un apagón informativo", según los afectados, la conselleria les ha trasladado nuevos plazos en una reciente reunión en Valencia.

El antiguo asilo de Orihuela por dentro / Tony Sevilla

Por problemas técnicos y jurídicos relacionados con la posible contratación fallida de las obras con la empresa pública Tragsa se tendrá que volver a iniciar la licitación a partir del próximo mes de octubre, con una duración estimada hasta la adjudicación definitiva de entre seis y ocho meses. Luego, dos años más para la ejecución de la reforma.

La adjudicación de las obras tardará entre seis y ocho meses

Es decir, el traslado al asilo no se produciría hasta dentro de tres años, a finales de 2028, después de más de nueve años desde la dana y seis desde la compra del inmueble. "Peor imposible", lamentan desde la AMPA, que ante este retraso "decepcionante, demoledor e inaceptable" avanzan protestas y movilizaciones como ya han hecho en anteriores ocasiones.

Protesta de la AMPA en la puerta del Ayuntamiento de Orihuela, en una imagen de archivo / vega-baja.com

El anterior Consell compró el antiguo asilo en noviembre de 2022 por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol entre otros servicios. La licitación de las obras para la rehabilitación, un proceso que depende de la Administración autonómica, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. La Generalitat se comprometió en mayo del año pasado a que el proceso empezaría en enero, con una duración estimada de entre seis y ocho meses. Además, estaba previsto que el traslado de los usuarios se efectuara a finales de año. Asimismo, se intentaría que, antes de que concluyeran las obras, se pudiera producir "un traslado provisional adelantado", para que los residentes salgan cuanto antes del centro en el que se encuentran en la avenida Delfina Viudes de Torrevieja.

Centro ocupacional

Situación distinta es la de la reforma del centro ocupacional en el Palmeral que ha acometido el Ayuntamiento, con una inversión de 1,3 millones, y que está prácticamente concluida tras incontables gestiones, reivindicaciones y retrasos.

La adjudicación tuvo lugar en septiembre del año pasado a la empresa Construcciones Urdecon, que redujo el precio de 1,5 a 1,3 millones y la ejecución de diez a ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, que se produjo poco después. En este sentido, desde la AMPA felicitan al equipo de gobierno liderado por el alcalde Pepe Vegara y los concejales Agustina Rodriguez y Matías Ruiz.

Instalaciones del centro ocupacional en el Palmeral / Información

Con todo, parece que su destino es seguir luchando puesto que ahora tienen otro frente abierto con el traslado al Palmeral, dado que el equipamiento, mobiliario y servicios previstos no están solucionados al día de hoy.

Mientras, los usuarios del centro ocupacional siguen "de okupas" en el centro cívico de La Aparecida, y a su vez los vecinos de esta pedanía oriolana están sin estas instalaciones.

El plan previsto por el Ayuntamiento es amueblarlo y ponerlo a punto a lo largo de octubre para que el traslado se produzca en noviembre con un horizonte máximo fijado en el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad.