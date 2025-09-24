Alertan del riesgo de inundación e incendio de 750 casas en Orihuela Costa

Los vecinos de Dehesa de Campoamor en Orihuela Costa urgen al Ayuntamiento a limpiar las ramblas que discurren por el entorno urbano del Río Nacimiento y Barranco Rubio, así como la pinada. La asociación vecinal Costa Campoamor ha remitido un escrito a las concejalías de Costa y Medio Ambiente, además de a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), tras el convenio de colaboración que han firmado ambas entidades por importe de 800.000 euros para el mantenimiento de los cauces.

Tras reiteradas y múltiples quejas, han vuelto a hacer hincapié en que ante el riesgo de dana las viviendas se encuentran en peligro por el estado de abandono, falta de mantenimiento y suciedad, además de poner el foco en problemas de salubridad.

Así, señalan que la maleza y la basura obstaculizan hasta el punto de que es imposible visualizar el cauce. A ambos lados de la rambla, desde la N-332 hasta el puente romano, hay más de 250 casas, pudiendo "derivar en gravísimas consecuencias para los vecinos tanto en sus bienes patrimoniales como para las personas ante las avenidas de aguas descontroladas", insisten, recordando, una vez más, las consecuencias de la desatención de esta actuación y la ausencia de la necesaria toma de decisiones a la que está obligada legalmente la Administración.

Pinada

Asimismo, han remitido otro escrito, añadiendo a la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU, para que el Consistorio acometa la limpieza de la pinada de Campoamor, que se encuentra repleta de maleza, matorrales secos y pinos caídos, incrementando, advierten, el riesgo de incendios, sobre todo en el entorno de las calles Eduardo Mendoza, Manuel Machado, Gloria Fuertes, Rosa Montero, Wenceslao Fernández Flores y Manuel Machado.

Estado de la pinada de Campoamor / Asociación de vecinos "Costa Campoamor"

Solo en la delimitación de este tramo de la pinada, se encuentran más de 500 viviendas (250 en Altos de Campoamor, 110 en Montemar y 170 El Pinar de Campoamor). Además, apuntan, algunas de estas urbanizaciones se encuentran en el centro de la pinada, lo que en caso de incendio dificultaría su evacuación.