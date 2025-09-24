Comienzan dos demandas históricas de Orihuela Costa: las barandillas de los paseos y el asfaltado

Tras más de cuatro años de retraso, por fin han empezado los demandados trabajos para reformar las barandillas de los paseos marítimos de playa Flamenca y La Zenia en Orihuela Costa.

La actuación no solo contempla la restauración de las barandillas, tan deterioradas que brillan por su ausencia en algunos tramos y corroídas en otros, sino también su modernización con materiales de alta calidad, como el acero inoxidable, que aseguran mayor durabilidad y resistencia frente a las condiciones propias del entorno marítimo.

El proyecto incluye la sustitución completa de los postes de la estructura actual, la recolocación de los tubos horizontales existentes y la adición de nuevos tubos donde sea necesario. Con un presupuesto de 195.016 euros, cuyo contrato se ha adjudicado a Zaplana Caselles, la intervención abarca dos tramos: el primero, en playa Flamenca, con una longitud de 767,94 metros, y el segundo, en La Zenia -desde cala Capitán hasta cala Bosque-, con 372,88 metros.

"Esta actuación supone un avance importante dentro del plan de mejoras que estamos desarrollando en Orihuela Costa", destacó el concejal Manuel Mestre, que añadió que el objetivo es "seguir trabajando para que tanto vecinos como visitantes disfruten de un litoral seguro, moderno y en las mejores condiciones".

Asfaltado

Además, en los últimos días el Ayuntamiento también ha iniciado los trabajos de asfaltado en la Costa con una inversión inicial de un millón de euros. El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, visitó las obras junto con el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el concejal de Costa, Manuel Mestre. Estos trabajos forman parte del plan de asfaltado municipal, que ya ha comenzado en el casco urbano y pedanías, y que ahora se extiende a la costa con actuaciones prácticamente en todas las urbanizaciones. Valverde recordó que "la inversión asciende a un millón de euros, coordinada por la Concejalía de Costa junto a los técnicos municipales, atendiendo tanto a criterios técnicos como a las reclamaciones de vecinos y pedáneos".

Visita a los trabajos de asafaltado / Información

Asimismo, Valverde señaló que "esta inversión no acaba aquí, ya que próximamente se destinará otro millón de euros más para actuaciones en la principal avenida de Campoamor y en otras zonas, que ya están en licitación. Nuestro objetivo es que la costa reciba en este mandato una inversión mínima de 4 millones de euros para dar respuesta a las necesidades históricas que existían, y estamos en camino de cumplirlo".

Por su parte, Mestre destacó "la buena coordinación entre ambas concejalías a la hora de diseñar este plan de asfaltado, que responde a criterios técnicos y a las aportaciones de los vecinos", poniendo en valor Mestre que "estas obras son un paso muy importante que tendrá continuidad en los próximos dos años".

En palabras del alcalde, "estamos dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos con esta parte de nuestro municipio. Se trata del programa de asfaltado más importante que se ha puesto en marcha en los últimos 15 años".

Por último, Vegara afirmó que "Orihuela Costa es un paraíso que cada vez está mejor, gracias al trabajo coordinado de las concejalías de Costa e Infraestructuras". En este sentido, insistió en que "se trata de un cambio estructural, no coyuntural, que ya están empezando a notar los vecinos y que continuará durante este mandato para que la Costa esté mejor que nunca, pese a quienes se empeñen en decir lo contrario".